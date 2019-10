La polémica reacción de Justin Bieber y Hailey Baldwin tras canción de Selena Gómez

Redacción.



Selena Gómez estrenó el tema "Lose you to love me", con un nuevo estilo musical y letras sobre una relación tóxica que tiene a sus fans convencidos de que se trata de su fallido romance con Justin Bieber.



La canción en general parece un mensaje de despedida a su antiguo novio de la adolescencia, con quien protagonizó un sinfín de rupturas y reconciliaciones antes de que acabaran siguiendo definitivamente caminos separados: "Siempre nos lanzábamos a ciegas / Necesitaba perderte para encontrarme a mí misma. Este baile me estaba matando poco a poco / Necesitaba odiarte para quererme a mí misma", canta Selena Gómez.





Minutos después de que la canción fuera lanzada y se convirtiera en tendencia mundial, Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin hicieron publicaciones en su cuenta de Instagram, que para muchos es una clara indirecta para Selena Gómez.



Las "polémicas" reacciones de Hailey y Justin han desatado controversia entre los fans de Selena.



Lea más: Cardi B aparecerá en la novena película de "Fast & Furious"



Hailey Baldwin publicó en Instagram una captura de pantalla de la imagen promocional del tema "I'll Kill You (Te voy a matar)" de Summer Walker, minutos después de que salió "Lose you to love me".



Storie de Hailey Baldwin

Por su parte, Justin Bieber publicó una foto de un leopardo con la mitad de la cara ensangrentada.







Selena Gómez y Justin Bieber mantuvieron una relación accidentada, con rupturas y reconciliaciones entre 2011 y 2018, hasta que el cantante canadiense anunció en julio de ese año que le había propuesto matrimonio a la modelo Hailey Baldwin, su ahora esposa, justamente dos meses después de terminar con Gómez.

Canción de Selena Gómez

Musicalmente "Lose you to love me" recuerda a las baladas de Lana del Rey. Es una pieza sencilla y lenta, en la que el piano es prácticamente el único instrumento, que además es apenas una compañía a la voz.



Lea más: Amber Heard solicita historial médico de Johnny Depp para demostrar sus adicciones



El video, que en sus primeras 10 horas en YouTube ya había superado las 6,4 millones de visualizaciones, fue filmado con un iPhone.

La única protagonista es la cara en blanco y negro de Selena Gómez, con expresiones que revelan su proceso desde la ruptura hasta esta etapa en la que dice amarse a sí misma.