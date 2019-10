"Vivo cada día como si fuera el último": Enfermera que lucha contra el cáncer

San Pedro Sula, Cortés.

"Vivo cada día como si fuera el último", fueron las principales palabras expresadas por Amanda García (35), quien en 2014 fue diagnosticada con cáncer de mama y desde entonces lucha por sobrevivir.

Cuando se le detectó el cáncer por primera vez no tenía un seguro social que la respaldara económica ni médicamente. En 2014 ella trabajaba en una empresa privada y cuando los propietarios se dieron cuenta de su situación de salud, determinaron no renovar su contrato laboral, por lo que el destino de esta hondureña quedó en el limbo.

¿ Qué es el cáncer de mama? Es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Las cancerosas se multiplican fuera de los conductos e invaden otras partes del tejido mamario. Además, pueden formar metástasis en otras partes del cuerpo, cita el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades

Amanda tuvo que vender un terreno que tenía a su nombre porque los gastos en el proceso de quimioterapias eran elevados. "Algunas de las quimios costaban hasta 20,000 lempiras, había que agregarle exámenes, tomografías, resonancias y medicamentos", recuerda esta valiente mujer.

-Lo inesperado llegó-

Justo el día en que le dieron la terrible noticia Amanda se enteró que estaba embarazada, el doctor que la atendió en ese momento le dijo que tener al bebé era un riesgo por el cáncer. "Yo no elegí abortar, ese embarazo me dio vida, por ese embarazo yo comía y me levantaba, fue así como tuve a mi niña, quien ahora se llama Dulce Milagros", relató Amanda a LA PRENSA.

Fue más de un año que Amanda estuvo luchando contra el cáncer de mama, fueron meses de incertidumbre, miedo y dolor. Tiempo en que su pelo cayó, el color de su piel cambió, la dependencia se volvió fuerte, la angustia era el día a día, pero la esperanza nunca se borró de su mente y la primera batalla la ganó, es así como lo indican resoluciones médicas extendidas en 2015 y 2016.

Para ayuda Puede llamar al teléfono de Amanda García: 9680-7538 o al correo: jerson.trigueros@laprensa.hn



La vida de Amanda, su eposo y sus dos hijos se tornó diferente cuando le dieron de alta, aquel amor que predominaba en el hogar se fortaleció y los días sabían más dulces, hasta que volvió a un chequeo médico en el Insituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) de San Pedro Sula, lugar al que ingresó en 2017.

-Esta vez más fuerte-

Amanda contó que hace cuatro meses dejó de trabajar porque los doctores le dijeron que el cáncer había retornado a su cuerpo y esta vez con más fuerza, se convirtió en una metástasis, el cáncer pasó a su hígado y huesos. "Te vamos ayudar a controlarlo, pero nada más", le dijeron los galenos, lo que se traduce en poco tiempo de vida, según testimonio de Amanda.

Así era Amanda años antes de que el cáncer llegara a su cuerpo.

"Me toca ir al Seguro Social el 1 de noviembre, me han cambiado tratamientos de forma constante durante todo este proceso porque no responden, cada mes hago una quimioterapia y voy a revisión", expresó con nostalgia.

En octubre Durante el mes de octubre se llevan a cabo distintas actividades relacionadas al cáncer de mama, tales como: caminatas, carreras, reuniones y charlas para informar de las medidas de prevención y estar alertas.

"Cuando voy al Seguro Social el resto de pacientes me pregunta si estoy en quimioterapias o no, ya que me miran físicamente bien, pero no saben que he botado mi cabello en más de cinco ocasiones, que llevo ya 40 quimioterapias en todo el proceso, pero no he dejado de luchar. La gente piensa que por mi resultado médico ya debería estar prostrada, también los doctores lo saben, pero no quieren entender que yo estoy puesta en Dios, por fe sigo viviendo", detalló.

Amanda, quien perdió un seno, vive junto con sus dos hijos en la colonia Rodas Alvarado de San Pedro Sula, ya que su esposo emigró hace poco hacia los Estados Unidos porque en Honduras no encontraba trabajo y necesitaba apoyar más a Amanda.

Lea también: Cáncer de mama: Que no le dé pena, ¡tóquese! Evite ser parte de las estadísticas

"Durante mis primeros años de proceso no permití que mi segundo hijo me mirara cómo estaba, pero a medida fue creciendo ya era inevitable. En julio de este año estuve ocho días en cama y a punto de morir, mis niños se me acercaban y lloraban, me decían '¡mami, queremos que esté bien!', eso me destrozó, pero me motivó a seguir adelante", dijo la joven afectada por cáncer.

11 mujeres de cada 100,000 que habitan en San Pedro Sula sufren cáncer de mama, según información de la Liga Contra el Cáncer. de cada 100,000 que habitan en San Pedro Sula sufren cáncer de mama, según información de la Liga Contra el Cáncer.

"He tratado de sonreirles a mis hijos y dicirles que no pasa nada, vivo cada día como si fuera el último, lo disfruto, trato de ser feliz y dar amor. He pedido perdón a quienes lastimé quizá sin querer, muchas veces tomé el teléfono para pedir disculpas y sanarme internamente", testificó la joven.

Amanda es licenciada en Enfermería y por ahora no trabaja debido a que el cáncer ha regresado.

Pese a padecer cáncer Amanda nunca ha dejado de trabajar, en muchas ocasiones estuvo laborando y afrontando su proceso de quimioterapias, "la necesidad me hizo fuerte y ahora que paso en la casa, la empresa a la cual pertenezco me da un porcentaje de dinero, al igual que el Seguro, pero cuesta y los tratamientos son carísimos. No estoy acostumbrada a pedir, pero si alguien de corazón desea apoyarme, bienvenido sea".

-Sépalo-

Amanda nació en la ciudad de La Entrada, departamento de Copán, es la segunda de cuatro hermanos, Alex, Raquel y Obed. Tiene dos niños, Iván Vidal García y Dulce Milagros García. Emigró a San Pedro Sula en el año 2002, lugar donde se graduó como licenciada en Enfermería.



Si desea colaborar con la joven madre, puede hacerlo en Banco Atlántida 011200464722 y en Banco de Occidente 21-103-0490373 a nombre de Amanda Lisseth García Mejía.