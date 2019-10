Pepe Lobo pide investigar políticos mencionados en juicio de Tony Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, ha solicitado este martes al Congreso Nacional la creación de una comisión especial que investigue a todos los políticos mencionados en el juicio de Tony Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández.

Juan Antonio Hernández fue declarado culpable en una corte de New York, Estados Unidos, el pasado 18 de octubre por cargos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos y dar declaraciones falsas.

Durante el proceso del juicio, la mayoría de los testigos (narcotraficantes confesos) vincularon a varios diputados, exdiputados, el mismo expresidente Lobo y al mandatario Hernández en las actividades de narcotráfico que realizaba el inculpado, específicamente de recibir fondos para sus campañas políticas a través de este ilícito.

LEA: Exnarco dice que pagó $100,000 para campañas de Pepe Lobo y JOH

Desde su casa de habitación en el sector de El Chimbo en Tegucigalpa, Pepe Lobo, acompañado de representantes del movimiento político "Todos por el cambio" aseguró que está abierto a una investigación de parte de las autoridades hondureñas para "comprobar su inocencia" pero resaltó que todo "debe ser parejo, incluso con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández".

Lobo había manifestado durante el juicio de Tony Hernández que emitiría comentarios sobre su supuesta relación con los narcotraficantes hasta que terminara todo el proceso.

"Pido al Congreso Nacional, que tiene todas las facultades necesarias, que cree una comisión especial con representantes de cada partido político para la investigación de los que fuimos mencionados en el caso del exdiputado Tony Hernández en New York. Repito una vez más, no tuve nada que ver no conocí a nadie vinculado al narcotráfico", señaló.

En la conferencia de prensa, Lobo Sosa leyó una carta que envió al embajador de Estados Unidos en el 2014 (James Nealon) donde expresaba su pesar por la captura por narcotráfico de su hijo Fabio Lobo, pero que se ponía a las órdenes del país norteamericano para colaborar con ellos.

ADEMÁS: Porfirio Lobo hablará hasta que termine juicio de Tony Hernández

Además acusó nuevamente al presidente Hernández por mantenerse en su cargo a pesar de la presión que enfrenta por el juicio de su hermano.

"Si dice que nadie está por encima de la ley, la justicia debe ser igual para todos. Debe someterse a investigación. Él (presidente de Honduras) habla de lo que ha hecho bien pero no se pone a disposición de las autoridades", dijo.

Por su parte, el diputado Jorge Lobo, también hijo del expresidente, leyó a nombre del movimiento "Todos por el cambio", un comunicado donde exigen la investigación.

Vínculo

Víctor Díaz Morales, alias El Rojo, y violento exnarcotraficante, aseguró durante su testimonio en una corte de Manhattan que en 2009 contribuyó con $100,000 a la campaña presidencial de Porfirio Lobo (2010-2014) y a la reelección a diputado de Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras.

Díaz Morales, que vestía el uniforme azul de la prisión en la que se encuentra en Nueva York desde hace 17 meses cuando fue extraditado desde Guatemala, testifica en el juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, acusado de narcotráfico, posesión de armas y de mentir a las autoridades, y que arrancó el miércoles 2 de octubre.

Sobre esta acusación, Porfirio Lobo negó rotundamente cualquier vínculo con dicho narcotraficante al que aseguró jamás haberlo visto.

“Ante las falsedades de delincuentes que tratan de reducir su condena en EEUU reafirmó que: No he recibido dinero, no he sido, ni soy, ni seré amigo, socio y mucho menos colaborador de ningún delincuente (...)”, publicó Lobo Sosa en su cuenta de Twitter.

“A mí, a Pepe Lobo, no le ha dado ni cinco centavos este señor Víctor Hugo Díaz Morales”, reiteró el exmandatario.