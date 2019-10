A 12 horas de firmar acuerdo, vuelven fricciones entre Mel Zelaya y Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.



Todo sucedió a través de Facebook. Minutos después que Salvador Nasralla expusiera en un corto video compartido en esa red social que la coalición que el pasado 19 de octubre firmó con Libre no es política, sino para “salvar a Honduras”, vuelven a aflorar las fricciones entre dirigentes de Libre y el presentador de televisión.



Nasralla no solo habló del acuerdo, expuso su opinión sobre la ideología de Libre y otros partidos. Puntualmente dijo: “Juan Orlando Hernández, al igual que lo hace Daniel Ortega, o al igual que lo va a hacer Nicolás Maduro en Venezuela, que son dictadores, se van a robar las elecciones.



Por lo tanto, nosotros, nos hemos unido con un único fin, porque cada uno tiene su propia ideología. La ideología mía es anticorrupción. Soy de centro. No soy ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Los liberales, ustedes saben la ideología de ellos, y saben también la ideología del Partido Libertad y Refundación, que la respeto mucho, como respeto también a los nacionalistas buenos, que son la mayoría, pero que están secuestrados por un grupo de narcotraficantes y delincuentes.



Si se llega a elecciones, cada uno irá separadamente o puede ser que en el futuro haya una alianza; pero esta (muestra documento), la de ayer 19 de octubre, no fue una alianza electoral. Es una alianza con un objetivo común: salvar a Honduras. Salvarla de las garras del narcotráfico”, afirmó.



De inmediato, Beatriz Valle reaccionó en su Facebook: “Difícil, no ha pasado ni medio día y SN (Salvador Nasralla) empieza a atacar a LIBRE...no entiendo yo. Ah, y cuando se le contesta, la gente dice que es que uno divide. Vaya pues...”.



Acto seguido, Mel Zelaya, replicó: “Salvador, por favor, no pasaron ni 12 horas de firmar un acuerdo para lograr la unidad de la oposición y tregua para detener las agresiones y NO te pudiste contener atacando la ideología de Libre, asumiendo el discurso de la derecha criminal y fascista contra la izquierda latinoamericana. La construcción de la unidad No es tarea fácil. Por favor”, finalizó Mel.