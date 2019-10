“México no tiene acuerdos para deportar cubanos”

Tegucigalpa, Honduras.



El embajador de México en Honduras, David Jiménez González, dijo que por ahora su país no tiene ningún acuerdo con los Estados Unidos u otra nación para deportar ciudadanos cubanos a Honduras u otras regiones.



“No encontramos en México o aquí (Honduras) un antecedente que nos permita decir que están siendo retornados vía Honduras los cubanos”, afirmó Jiménez González mientras mostraba documentación vinculada al tema de la migración.



Jiménez González también expresó en una entrevista a LA PRENSA que hizo las consultas al Instituto Nacional de Migración (INM) de su país, quien corroboró que no hay deportaciones de ciudadanos de Cuba.



Jiménez González se expresó en esos términos luego que trascendiera que ciudadanos cubanos habían sido enviados a Honduras desde varias ciudades de México.

El Instituto Nacional de Migración de Honduras (INMH) aún no ha hecho una declaración oficial sobre este extremo.

Deportación futura

Sobre la posibilidad de que en determinado momento se harán deportaciones de cubanos a Honduras, el diplomático respondió en la sede de su embajada: “Que tengamos noticias nosotros, no. No sé qué acuerdos pudiera tener el Gobierno hondureño con los Estados Unidos, pero en el caso de nosotros, no”, subrayó el embajador.



Jiménez González explicó que cuando un ciudadano cubano ingresa irregularmente en su país lo que hacen es deportarlo a Cuba, de la misma manera que lo hacen con cualquier otra nacionalidad, de acuerdo con la normativa internacional de México.



Indicó que el cubano que intenta ingresar a los Estados Unidos, vía México, tiene que cumplir los requisitos que las leyes de su país establecen en materia de migración, y si no los reúne, entonces es deportado.



Jiménez expresó que lo que gestiona su representación diplomática en Honduras son los permisos para vuelos de aviones que pasan por el espacio aéreo hondureño con ciudadanos deportados a sus países de orígenes, como Haití.



“Los que hemos retornado, y no lo hemos ocultado jamás, son los hondureños que han ingresado irregularmente a México.



Lo que estamos haciendo es que la migración que se pueda dar, no solo de Honduras, sino de otros países como El Salvador y Guatemala, sea ordenada y segura, y con todas las garantías que tienen los mexicanos”.

Hondureños retenidos

Sobre la situación de miles de hondureños que están en México con diferentes estatutos migratorios, con la idea de llegar a los Estados Unidos, el embajador mexicano expresó que no tiene cifras puntuales.



Indicó que lo que sí están haciendo es tratando de regularizar su estancia en México; pero en los casos que los solicitantes no cumplen los requisitos “entonces sí procede, como establece la ley, que los retornemos”.



Jiménez González aseguró que ese proceso de retorno no se hace aislando a los hondureños, sino respetando sus garantías y derechos”. También reconoció que hay miles de hondureños que ya hicieron sus solicitudes de asilo en los Estados Unidos y están esperando la resolución en suelo mexicano.

Instituto de Migración

Con el propósito de fortalecer la atención y los servicios que se dan a las personas extranjeras que se encuentran en proceso de regularización en la ciudad de Tapachula, Chiapas, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció el siete de octubre anterior que habilitó temporalmente una oficina alterna adonde única y exclusivamente se entregará el documento migratorio ya aprobado que permite a extranjeros permanecer en México de manera regular.



Antes de la recepción de dicho documento, las personas en proceso de regularización deberán acudir a la Oficina de Regulación Migratoria Zona Sur a fin de firmar documentación, registrar sus huellas dactilares y tomarse fotografías para que les sea asignada una cita.



Una vez realizado lo anterior, quienes se encuentren en proceso de regularización podrán recoger el documento migratorio que acredita su regular estancia.



Para los casos de personas que no hayan iniciado su regularización o deseen conocer información sobre la situación de su trámite migratorio también deberán acudir a la oficina de Regulación Migratoria Zona Sur, dice el comunicado oficial.



El INM ratificó su compromiso de respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes, sin importar su origen y nacionalidad.