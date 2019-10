¿Quién es Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo?

Culiacán, México

Ovidio Guzmán López, de 28 años, es conocido como “El ratón” o “Ratón nuevo” y es hermano de Joaquín Guzmán López, ambos hijos de Griselda López Pérez, la segunda esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Ovidio Guzmán López es uno de los 10 hijos de Joaquín 'El Chapo' Chapo Guzmán.

Ovidio "El ratón" fue acusado hace un año de tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana.

“Yo no soy de lujos y ni de carros deportivos, a mi me gustan los caballos y los gallos finos, siempre con una y con otra me verán pasear”, dijo Ovidio a un medio argentino en 2014.

El Chapo tuvo en total diez hijos con tres esposas distintas, cuatro con la segunda y unas gemelas con la tercera que fueron vistos durante su juicio en Estados Unidos.

Ovidio e Iván Archivaldo Guzmán fueron señalados por la Oficina de Bienes Extranjeros del Tesoro como miembros del Cártel de Sinaloa, además los colocaron dentro de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.

El 21 de febrero pasado, Ovidio y su hermano Joaquín Guzmán López fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de conspiración para distribución de cocaína, metanfetamina y marihuana.

En Twitter se encuentra una cuenta con el nombre de Ovidio, donde publica diferentes fotografías con armas largas y visitas constantes a Badiraguato, lugar donde nació su padre Joaquín “El Chapo” Guzmán.