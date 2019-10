Jurado inicia deliberaciones en juicio contra Tony Hernández

Nueva York, Estados Unidos.

El juicio contra el ex diputado hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández está a punto de concluir luego de que el jurado iniciara las deliberaciones este jueves en el proceso judicial contra el hermano del presidente de Honduras.

Tras recibir las instrucciones finales del juez Kevin Castel los doce miembros del jurado anónimo se retiraron a una habitación para iniciar a deliberar. El veredicto podría anunciarse en cuestión de horas o podría llevar uno o dos días.

En casos excepcionales como en el del narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán, el jurado deliberó durante seis días antes de declararlo culpable.

Hernández (41 años) enfrenta cuatro cargos por narcotráfico, porte de armas y mentir a las autoridades de EEUU, por lo que enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.



Ayer, los fiscales estadounidenses y la defensa de Tony Hernández presentaron sus argumentos finales ante el jurado.

"El acusado no está aquí por ser el hermano del presidente de Hondura sino porque cometió faltas. No es una víctima de los testigos cooperantes. Es un perpetrador, traficante, asesino, mentiroso", afirmó la fiscal Amanda Houle, antes de que el juez explicara al jurado sobre su responsabilidad.



"Por años explotó el sistema político de Honduras para proteger a los criminales", para lo que usó a militares y policías, afirmó para agregar que "llegó la hora de que este hombre pague por sus crímenes".



Houle respondió uno a uno los argumentos planteados por el abogado defensor Michael Tien, y aseguró al jurado que los testigos cooperantes de la Fiscalía, entre los que se encontraban capos hondureños y guatemaltecos, eran narcotraficantes y asesinos que habían mentido para lograr una rebaja de su sentencia.



Tien aseguró que durante el interrogatorio que hicieron de los testigos cooperantes "mostramos qué los motivó a mentir. No se les puede creer".



También afirmó a las nueve mujeres y tres hombres que la evidencia presentada no vinculaba a su cliente con los delitos de los que lo acusa la Fiscalía e intentó restar credibilidad tanto a testigos cooperantes como a agentes de la DEA que también ocuparon la silla de los testigos.

"Hagan justicia al pueblo de Honduras"

En su primer turno para presentar sus argumentos finales, el fiscal Emil Bove hizo un recuento de cómo Hernández pasó de ser en 2004 un hombre que daba información a los narcotraficantes para convertirse en un poderoso narco respaldado por políticos, militares y policías corruptos. Aseguró que Hernández "corrompió" las instituciones públicas.



También después de que el Partido Nacional, al que pertenecía, perdiera las elecciones de 2005, su liderazgo juró que eso no volvería a pasar.

La Fiscalía de EEUU tildó a Tony Hernández de "arrogante".



Hernández, afirmó, invirtió millones en campañas de esa organización política en 2009, 2013 y 2017 con dinero del narcotráfico y recordó durante sus argumentos que carteles como el de Sinaloa donaron dinero para los candidatos del Partido Nacional, entre ellos Juan Orlando Hernández, actual mandatario de Honduras.



"Hernández volvió al Gobierno en contra de la gente. Usó al Gobierno para el tráfico de drogas", dijo el fiscal al jurado, a quienes indicó además que en 2010 "Hernández y sus asociados controlaban el poder. El tráfico de droga era patrocinado por el Estado".

Vea: Juicio Tony Hernández: Así definirá el jurado el veredicto



Para esa fecha aseguró que Hernández "era prácticamente intocable" y recordó que en 2014 fue elegido al Congreso de Honduras por cuatro años "y siguió con el tráfico de drogas".

Aseguró además que el acusado "sofocó a Honduras en la corrupción y eso es lo que se está demostrando en este juicio".



"Hagan justicia, justicia largamente esperada en Honduras", pidió a los miembros del jurado.



El fiscal, que llamó a Hernández "arrogante" por marcar la cocaína que producía con las siglas de su nombre "TH", pidió al jurado que "hagan justicia, justicia largamente esperada por el pueblo de Honduras".