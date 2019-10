México comienza a deportar a migrantes cubanos a Honduras

Principales puntos del pacto de “país seguro” 1-El acuerdo estipula que Honduras no podrá devolver ni deportar a los migrantes que le envíe EEUU y que se encuentran en proceso de asilo (menos ciudadanos hondureños), con base a obligaciones internacionales suscritas por ambos países. 2- EEUU referirá a Honduras a todos los migrantes adultos y menores no acompañados (cubanos y nicaragüenses) que sean detenidos en sus puntos aduaneros y fronterizos. Honduras garantizará que los migrantes tengan acceso a una petición de asilo. 3-Para garantizar que los migrantes cubanos y nicaragüenses que buscan asilo en Estados Unidos sean protegidos, el Gobierno de Honduras no devolverá ni deportará a un solicitante de asilo enviado por la oficina de migración del país norteamericano.