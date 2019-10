Jurado deliberará mañana en el juicio contra Tony Hernández

Nueva York, Estados Unidos.

La defensa de Tony Hernández y la Fiscalía de Nueva York presentaron este miércoles sus argumentos finales en el juicio contra el exdiputado hondureño, quien es acusado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

La fiscal federal adjunta de Nueva York, Amanda Houl, dio las refutaciones finales, citando las estipulaciones que los abogados de Tony Hernández aceptaron. Ella dice, sobre la reunión en Denny's, que Tony Hernández no dice que ese no sea él. (Los abogados) están tratando de decir que Rivera Maradiaga "cortó" la exhibición (el video).

Juicio Tony Hernández: Las imágenes presentadas por la Fiscalía de NY



Fiscal Houle: " (Devis) Rivera no es un genio tecnológico....Pueden ver el video de Dennys en silencio y saber que no son hombres de negocios: es un narcotraficante, un abogado corrupto, y el asesino de 70 personas. Entonces, ¿por qué Tony Hernández se reunió con ellos? Esta era su gente. Estos fueron sus socios.



A veces los grandes traficantes de cocaína tienen cuentas bancarias. No los transforma mágicamente en personas respetuosas de la ley.



De hecho, un gran traficante de cocaína podría querer ahorrar dinero. Puede ser útil. Fernando Chang habló de eso. Usen su sentido común en este.



El abogado defensor argumentó, sobre las armas, que Honduras es peligroso y que todos tienen ametralladoras. Primero, no hay nadie que lo haga en su defensa. Segundo, si no puede confiar en la policía es porque el acusado les pagó a todos



Incluso si fuera legal tener esas armas, no sería legal usarlas para proteger los envíos de drogas. Espero que escuches una instrucción sobre eso.

El abogado defensor dijo que las ametralladoras eran una locura. Correcto. Ese era el punto, para que nadie desafiara los envíos de drogas del acusado.



¿Por qué se sentaría el acusado con la policía de Estados Unidos? Porque es increíblemente arrogante. Pensó que podría salirse con la suya. Estaba equivocado, y por eso está sentado hoy frente a ustedes.



En 2018, estaba buscando evitar el arresto con su palabrería. Actuaba con puro discurso político con el agente González. Y lo que dijo era diferente de lo que relató en 2016.



El abogado defensor dijo que los testigos son "mentirosos, perdedores, asesinos", no se puede confiar en ellos. Pero fue el acusado quien se asoció con ellos. El Rojo, Alex Ardón, para transferir la cocaína del Chapo Guzmán.



A menos que una Girl Scout traficara cocaína, no podemos llamarla como testigo. Y a menos que un niño del coro llevara ametralladoras, no es testigo en este juicio. El acusado afirmó que los testigos fueron firmados extraditados por JOH. Falso.



Alex Ardón nunca fue investigado en Honduras, a pesar de que Tony Hernández dijo que todos sabían que era narcotraficante. No hay evidencia de que alguno de estos testigos hubiera sido extraditado.



Solo los Valles fueron extraditados, y solo porque intentaron asesinar a Juan Orlando. El mensaje de esa extradición no era que JOH fuera duro con el narcotráfico, sino solo duro con sus enemigos.

La única manera en que los testigos obtienen la carta [5K1] es si testifican con sinceridad. Lo mínimo para Ardón es la cadena perpetua: es una motivación increíble decir la verdad y no mentir.



Este es un caso sobre un narcotraficante que "usó a su hermano" el presidente para proteger su negocio".



La refutación de la fiscal Houle ha terminado. El juez Kevin Castel le pide al jurado que se pare y se estire. Les leerá los cargos y las deliberaciones comenzarán mañana a las 10.