Incendio consume varias viviendas en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Al menos seis viviendas fueron consumidas por un voraz incendio registrado la tarde de este martes en la colonia La Cristiana, cerca de la colonia Los Ángeles y la Departamental de Educación.

Por fortuna, el fuego no alcanzó a ninguno de los ocupantes, pero sí acabó con todo lo que había en en el interior de las casas de madera y lámina que estaban en el lugar.

"No saqué ropa ni nada, no me dio tiempo de sacar lo que tenía, todo se quemó, pero lo importante es que estamos con vida", dijo uno de los afectados por el siniestro.

Tras ser alertados del suceso, elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta el lugar para disuadir el incendio que se propagó por varias viviendas por razones aún desconocidas.

"Se desplazaron cuatro unidades contra incendios y el fuego ya está controlado, de momento no podemos mencionar cuántas viviendas exactamente son las dañadas, ni tampoco qué provocó el incendio, será la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad Contra Incendios la que determine la verdadera causa", dijo Alberto Varela, comandante del Cuerpo de Bomberos en San Pedro Sula.

Momento en que los bomberos trabajaban para apagar las llamas en el sector.

En la referida colonia se pudo observar cómo muchos de los perjudicados se desplazaban de un punto a otro para poder rescatar las pocas pertenencias que quedaron y consolarse entre ellos, ya que con este suceso quedan prácticamente en la calle.

-Incendio simultáneo-

En la colonia Sunseri de San Pedro Suka también se registró un incendio a eso de las 12:00 del mediodía de este martes.

El fuego se apoderó de un edificio de apartamentos, consumiendo la mayoría de las cosas que había adentro, tales como electrodomésticos, camas, ropa, entre otros.

Se informó que ninguna de las personas que allí estaban sufrieron quemaduras, mientras tanto, equipo del Cuerpo de Bomberos atendió rápidamente la situación para controlar las llamas y posteriormente investigar la causa.