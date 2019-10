Cartel de Sinaloa compró cocaína de Tony Hernández, revela narco Chang Monroy

Nueva York, Estados Unidos.



Fernando Chang Monroy, un narco guatemalteco que es testigo cooperante de la Fiscalía estadounidense, testifica este martes en contra del exdiputado hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández en el juicio que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.



Chang, ex jefe financiero del narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán,

conoció al hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en 2009, en una reunión con traficantes hondureños.

El capo guatemalteco ya testificó en el caso del clan de los Montes Bobadilla y Arnulfo Fagot Máximo (condenado a 33 de prisión en EEUU), quienes se confabularon con el cartel de Sinaloa y los Beltrán Leiva para traficar miles de kilogramos de cocaína a EEUU.



Según la Fiscalía, este testigo nombrado como CW-5 (conspirador witness), asegura que Tony Hernández le dijo “que tenía aproximadamente dos toneladas de cocaína en Honduras en ese momento, y que él también tenía acceso a un laboratorio de cocaína en Colombia, donde podía marcar kilogramos con sellos únicos para identificar sus drogas, incluyendo un sello TH”.

Chang reveló en el interrogatorio haber comprado drogas y armas a Tony Hernández. Afirmó que adquirió unos 15,000 kilos de cocaína 99% pura con el sello de TH.



Según el testigo cooperante, Hernández le dijo que podía conseguir cualquier tipo de arma en Honduras, que "era muy fácil". El narco guatemalteco le compró municiones calibre 56, que le pareció pertenecían al Gobierno de Honduras, y otros 40 M-16 de los que luego vendió algunos al Cartel de Sinaloa.

Interrogatorio de la Fiscalía a Fernando Chang

-Fiscal: ¿Qué dijo el acusado sobre cómo quería que le pagaran?

-Chang: Tony Hernández me dijo que quería que el pago fuera el mismo que el de tratos anteriores.

-Fiscal: ¿Cuándo se fue, estaba con alguien más?

-Chang: Sí, cuatro personas.

-Fiscal: ¿Estaban armados?

-Chang: Sí

-Fiscal: ¿Vestían algún tipo particular de ropa?

-Chang: Los cuatro estaban vestidos con uniformes militares.

-Fiscal: Luego, ¿a dónde fue usted?

-Chang: A decirle al jefe de la policía que íbamos a mover 700 kilos de cocaína para Tony Hernández.

-Fiscal: ¿Y cuál era el sello en la cocaína?

-Chang: Era T.H.

-Fiscal: ¿Hizo otros tratos con el acusado?

-Chang: Si, otros tratos por 700 kilos cada uno.

-Fiscal: ¿Vio un sello en la cocaína?

-Chang: Sí. T.H. y también una figura de un palo.

-Fiscal: Y ¿a dónde se dirigía la cocaína?

-Chang: A la Ciudad de México, para el Cartel de Sinaloa.

-Fiscal: ¿Recuerda el nombre de los pilotos utilizados en sus tratos con El Rojo?

-Chang: Uno era Felipe Ruíz, a otro le decían El Perro, no sé su nombre real.

-Fiscal: Sr. Chang, ¿qué se muestra en este lado de la fotografía?

-Chang: Esas son las luces que se usaban para ayudar a los aviones a aterrizar.

-Fiscal: ¿Conoce las Islas San Andrés?

-Chang: Sí.

-Fiscal: ¿Dónde se ubican las Islas San Andrés?

-Chang: Están frente a la costa de Nicaragua.

-Fiscal: ¿Usted viajó alguna vez a Europa?

-Chang: Sí.

-Fiscal: ¿Llevó sus Blackberries?

-Chang: No, para evitar cualquier problema.

-Fiscal: ¿Participó en algún trato de armas con el acusado?

-Chang: Sí, unos dos tratos en 2011 y 2012.

-Fiscal: ¿Qué era lo que estaban tratando?

-Chang: Municiones calibre 56.

-Fiscal: ¿Dónde se entregaron las municiones?

-Chang: En la frontera entre Honduras y Guatemala.

-Fiscal: Pasando al negocio de los rifles, ¿los conservó todos?

-Chang: No, les vendí algunos al cartel de Sinaloa, junto a los 600 kilos de cocaína con la marca T.H.

-Fiscal: ¿Alguna vez ha tenido una ametralladora calibre 50?

-Chang: Sí. Me la regaló un sicario. Después se la dí al Che, me dijo que la necesitaba.

-Fiscal: ¿Descubrió luego para que la necesitaba?

-Chang: Para matar al presidente de Honduras....

-Chang: "Che me dijo que 'qué arma tan hermosa había enviado para el asesinato del presidente de Honduras'".

-Fiscal: ¿Conoció a Carlitos (Carlos Toledo)?

-Chang: Sí, era el hombre de confianza de El Rojo.

-Fiscal: ¿Qué le dijo Carlitos sobre la relación de El Rojo y Tony Hernández?

-Chang: Me dijo que Tony estaba abasteciendo al Rojo con drogas.

-Fiscal: ¿Cuándo se declaró culpable?

-Chang: En 2016.

-Fiscal: ¿Tenía un acuerdo de cooperación?

-Chang: Sí.

-Fiscal: ¿Qué requiere que haga?

-Chang: Decir la verdad. Testificar cuando me lo pidan y no cometer más crímenes.

-Fiscal: ¿Siempre ha sido honesto con el Gobierno de EEUU sobre el número de asesinatos que cometió?

-Chang: No, señor.

-Fiscal: ¿Qué podría contener la carta 5K1?

-Chang: Todo lo bueno y todo lo malo.

-Fiscal: No más preguntas.

Contrainterrogatorio de la defensa

-Abogado Malone: Sí. ¿Usted dijo que tuvo un número de reuniones con el Gobierno de EEUU?

-Chang: Sí.

-Malone: Las primeras en el distrito este de Virginia, ¿cierto?

-Chang: Correcto.

-Fiscal: Armas de alto calibre que poseía, en relación con el tráfico de drogas: nunca fue acusado por eso, ¿verdad?

-Chang: Eso es correcto.

-Malone: ¿Es consciente de la sentencia mínima de 30 años que evitó al no ser acusado de eso?

-Fiscal: Objeción.

-Malone: Voy a reformular. Su abogado, ¿discutió con usted que logró evitar una sentencia mínima de 30 años por las armas que usted poseía mientras traficaba drogas?

-Fiscal: Objeción.

Vea: Tony Hernández mintió en declaración, según evidencia de la Fiscalía



-Malone: Se reunió con los fiscales en 2015, pero no recuerda las fechas, ¿cierto?

-Chang: Correcto.

-Malone: Se reunió con los fiscales en Virginia en 2016, muchas veces, ¿cierto?

-Chang: No recuerdo cuántas veces

-Malone: Y en 2017...

-Chang: Sí.

-Malone: ¿Recuerda haber testificado en una corte en Virginia?

-Chang: Sí.

-Malone: ¿Le dijo a los fiscales que sabía sobre las actividades de El Rojo, cierto?

-Chang: Cierto.

-Malone: Y en 2018 se programó una reunión entre usted, sus abogados y los agentes de la DEA, ¿cierto?

-Chang: Correcto.

-Malone: ¿Recuerda cuánto tiempo duró la reunión?

-Chang: No.

-Malone: ¿Se hicieron arreglos especiales para que no pareciera que usted se estaba reuniendo con la policía? Para que otros reclusos no lo vieran y especularan al respecto, ¿cierto?

-Chang: Cierto.

Malone: ¿Y los agentes de la DEA tomaron notas, cierto?

-Chang: Correcto.

Malone: ¿Y le preguntaron sobre sus actividades en el narcotráfico a través de los años?

-Chang: Sí.

-Malone: ¿Y le preguntaron sobre Tony Hernández y usted dijo que no lo conocía?

-Chang: Cierto.

-Malone: ¿Usted dijo que no conocía a Cálix o Alexander Ardón?

-Chang: Correcto.

-Malone: Usted les dijo que conocía a El Rojo, ¿cierto?

Chang: Sí.

-Malone: Y el es de Guatemala al igual que usted, ¿cierto?

-Chang: Correcto.

-Malone: ¿Y en la Cárcel Regional de Northern Neck, les contó sobre un grupo llamado algo como The White Boys?

-Chang: Sí



Chang admitió haber cometido 13 asesinatos



-Chang: Le pedí a mi esposa que revisara los libros contables, o diarios... Me gustaría corregirme, ella era mi novia, no mi esposa.

-Malone: Independientemente de quién era ella, si el nombre El Gordo estaba en los libros de contabilidad de la casa, no debería estar allí.

-Chang: Estaba allí porque yo le compré un carro.

-Malone: Usted se reunió con los fiscales nuevamente en Noviembre de 2018, ¿cierto?

-Chang: Cierto.

-Malone: ¿Y les mintió?

-Chang: No entiendo.

-Malone: Les dijo que solo dos asesinatos.

-Chang: Ellos preguntaron si yo había cometido asesinato y les dije que sí.

-Malone: No fue hasta 2019 que usted admitió los otros asesinatos, a los fiscales en este caso, ¿cierto? Usted les dijo que había cometido otros 13 asesinatos, ¿verdad?

-Chang: Sí... Ellos me preguntaron si había cometido más asesinatos y les dije que sí.

-Malone: ¿Cuándo fue la última vez que habló con El Rojo?

-Chang: En 2013

-Malone: Mientras estuvo en Virginia, ¿estaba alojado con otros involucrados en el tráfico de drogas entre Guatemala y Honduras, ¿verdad?

-Chang: No entiendo la pregunta.

-Malone: Usted estaba alojado con el Che, con Luis Valle, ¿no?

-Chang: Estaba con el Che, pero no con Luis Valle. Estuvimos en la misma cárcel pero no juntos.

-Malone: ¿Nunca recibió un mensaje de Luiz Valle en la cárcel?

-Chang: No.

-Malone: ¿Cuándo fue la última vez que usó un celular?

-Chang: 2015.

-Malone: Los siete teléfonos que tenía cuando lo arrestaron, eran para sus actividades de drogas, ¿cierto?

-Chang: No use todos los celulares para el narcotráfico.

-Malone: ¿Cuántos usó?

-Chang: Cuatro.

-Malone: ¿Alguna vez le dijo a su esposa, disculpe, su novia, que le proporcionara a Estados Unidos los registros de su teléfono celular?

-Chang: No.

-Malone: Eso es todo, Juez.



-Fiscal: ¿Usted le dijo al Gobierno de EEUU sobre un número de violentos narcotraficantes, cierto?

-Chang: Sí.

-Fiscal: ¿Porqué le tenía miedo a Tony Hernández?

-Chang: Los otros traficantes eran como yo, no tenían un hermano que era presidente de un país, no tenían el mismo control de la policía y un Ejército.

Interrogatorios facilitados por Inner City Press.