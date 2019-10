Tony Hernández mintió en declaración, según evidencia de la Fiscalía

Nueva York, Estados Unidos.

El agente especial del FBI, identificado únicamente por su apellido Papadoupoulous, es interrogado por la Fiscalía de Nueva York en el octavo día del juicio contra Juan Antonio Tony Hernández.

Papadoupoulous tomó la declaración de Tony Hernández cuando se presentó voluntariamente ante las autoridades de Estados Unidos el 25 de octubre de 2016.

El juicio contra Tony Hernández, acusado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, se reanudó este martes en una Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Hernández, de 41 años y hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tiene la opción de testificar para defenderse de las acusaciones en su contra en la recta final del proceso judicial que enfrenta.

La fiscalía del distrito sur de Nueva York asegura que “Tony” Hernández operaba "con total impunidad", que pertenecía a "una organización auspiciada por el Estado que distribuyó cocaína durante años", que intervino en el pago de sobornos a su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández y tenía relación con otros capos de la droga que han asegurado pagaron también sobornos al expresidente Porfirio Lobo Sosa, a policías y exfuncionarios para proteger sus envíos de droga y de la extradición.

A continuación el interrogatorio proporcionado por Inner City Press:

-Fiscalía: La entrevista en Miami, ¿tuvo un límite de tiempo?

-Agente: Sí, operamos basados en un máximo de tres horas.

-Fiscal: ¿Estuvo presente un fiscal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York allí?

-Agente: Sí. El le explicó al acusado de qué se trataba la reunión de declaraciones y sobre las consecuencias de mentir.

-Fiscal: ¿Así que este es el acuerdo de declaraciones de octubre de 2016? ¿Quién lo firmó?

-Agente. Sí. El acusado y yo lo firmamos.

-Fiscal: Aquí dice "Este no es un acuerdo de cooperación", ¿cierto?

-Agente: Correcto.

-Fiscal: Y dice, usted puede ser acusado por una declaración falsa, ¿cierto?

-Agente: Si, eso dice..

-Fiscal: Ahora, el párrafo 7, léalo por favor.

-Agente: Los términos del acuerdo de declaraciones solo aplican a esta entrevista, no ha cualquier otra grabación en ningún otro momento.

-Fiscal: ¿Cómo inició entra entrevista de declaraciones?

-Agente: Le mostramos al acusado una foto de él, extraída de un video.

-Fiscal: La exhibición 271, ¿representa de manera justa y precisa esa imagen?

-Agente: Sí.

-Fiscal: ¿El fiscal realizó alguna pregunta sobre los Cachiros?

-Agente: No. El acusado dijo que se reconocía a sí mismo en la foto, pero a más nadie.

-Fiscal: ¿Le recordaron de las consecuencias de no decir la verdad?

-Agente: Sí

-Fiscal: ¿El video estaba disponible al público en ese momento?

-Agente: No. El acusado dijo que no reconocía a las otras personas en el video.

-Fiscal: ¿Qué más dijo el acusado?

-Agente: Que el conocía a un hombre de la escuela de derecho quién creía representaba a los Cachiros.

-Fiscal: ¿El acusado dijo algo sobre los contratos con los Cachiros?

-Agente: El acusado dijo sí, el quería discutir un proyecto de hidroeléctrica.

-Fiscal: ¿Dijo si había recibido pagos?

-Agente: No, el dijo que no había recibido dinero.

-Fiscal: La exhibición 307, ¿le mostraron este documento al acusado en la entrevista del 25 de octubre de 2016?

-Agente: Sí. Pero él dijo que no reconocía a ningunas de las personas allí.

-Fiscal: ¿El acusado dijo que había conocido a Don H?

-Agente: Sí. Dijo que sabía que era un traficante de cocaína.

-Fiscal: ¿El acusado dijo cómo conoció a Don H?

-Agente: Dijo que a través de un amigo de la infancia que se llamaba Carlos Toledo.

-Fiscal: ¿El acusado hizo referencia a El Rojo?

-Agente: Sí, dijo que lo había conocido en 2007 o 2008 y que el Rojo tenía muchos teléfonos con él en ese momento.

-Fiscal: ¿El acusado reveló si el Rojo le pagó?

-Agente: Dijo que el Rojo nunca le pagó y que nunca lo ayudó.

-Fiscal: ¿El acusado se refirió a Cálix?

-Agente: Se refirió a la relación política que tenía con Cálix. Dijo que Mario Cálix trabajó con el Rojo.

-Fiscal: ¿El acusado dijo algo sobre los hermanos Valle?

-Agente: Dijo que nunca los conoció en persona, pero que estaba en contacto con ellos a través de Tony Frontera, quien le pidió defenderlo en un caso de violación, él dijo no.

-Fiscal: ¿El acusado hizo alguna mención sobre la petición de los Valles de la agenda de vuelo de su hermano?

-Agente: Dijo que nunca proporcionó esa información y que luego descubrió que los Valle intentaron asesinar a su hermano.

-Fiscal: Nada más...



La defensa realiza el contrainterrogatorio:



-Abogado: ¿Hay una transcripción de esa reunión del 25 de octubre de 2016 en Miami?

-Agente: No

-Abogado: ¿La grabaron?

-Agente: No sé.

-Abogado: ¿El celular que usted usó en 2016 tenía cámara?

-Agente: No recuerdo.

-Abogado: ¿Había alguna regla en contra de pedir grabar?

-Agente: No.

-Abogado: ¿Había un reportero de la corte, como este caballero?

-Agente: No.

-Abogado: ¿Tomó notas de la reunión?

-Agente: No

-Abogado: ¿El agente González se reporta a usted?

-Agente: Sí

-Abogado: ¿Usted quería el video del acusado con el Agente González?

-Agente: Algunas parte... estaba en español y yo no hablo español.

-Abogado: Mi cliente, no recibió ningún beneficio de venir a hablar. Entró al desnudo. Veo que hay una objeción. (Una pausa). Entonces esto fue después de que un Cachiro testificó que había hablado con Tony, ¿verdad?

-Agente: No estoy seguro que entiendo su pregunta.

-Abogado: ¿El quería limpiar su nombre, cierto?

-Agente: El vino para una entrevista.

-Abogado: ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo qué acabo de decir?

-Agente: A veces las personas vienen por razones distintas a limpiar su nombre.



-Fiscal: Le preguntaron si se grabó la entrevista del 25 de octubre de 2016: ¿el abogado del acusado le pidió que se grabara?

-Agente: No lo hizo

-Fiscal: Nada más, su señoría.



Según lo acordado entre la Fiscalía y la defensa el domingo 13 de octubre, el fiscal mostró al jurado más videos de la declaración posterior al arresto de Tony Hernández.

En el segmento que se exhibió esta mañana Tony Hernández es confrontado tras su arresto por haber mentido en octubre de 2016 diciendo que nunca había conocido a los Cachiros.

En el segmento 12 del video, Tony Hernández dijo que sí sabía quien eran los Valles, que los conoció en un cumpleaños. En el segmento 13 cuestionan a Tony sobre si conocía a Cálix. "Sí, un poco", respondió.

En el segmento 14 se escucha a Tony Hernández : Juan Carlos Valenzuela.

Agente: ¿Quién más te ofreció dinero?

Tony: No recuerdo

Agente: ¿El Rojo te ofreció dinero?

Tony: No recuerdo

Agente: ¿Qué ofreció El Rojo?

Tony: Dijo que estaba moviendo drogas a través de Guatemala.



En el segmento 15, Tony habla sobre el reloj y las armas que le regalaron.



El juez Castel declaró un receso.