Intransitable carretera de Siguatepeque a La Esperanza

La Esperanza.

En 66 kilómetros de carretera entre Siguatepeque, Comayagua y La Esperanza, Intibucá, hay al menos 460 baches, lo que convierte en un peligro este tramo vial.

LA PRENSA realizó un recorrido por la zona y constató el deterioro de la vía que fue construida en 1990 y desde entonces no ha recibido el mantenimiento adecuado y ya dio su vida útil.

Los pobladores demandan al Gobierno la construcción de una nueva carretera.

Sumado al deterioro, otro de los factores que la hacen más peligrosa es la falta de señalización e iluminación, y se agrega la lluvia y la neblina en esta temporada.

El trayecto, que con la vía en óptimo estado, se debería recorrer en 50 minutos, debido al mal estado se llega a La Esperanza en más de hora y media.

La importante vía conecta la zona central del país con el occidente y la frontera con El Salvador por los departamentos de Intibucá y Lempira. La zona es una de las mayores productoras de papa y hortalizas, y los agricultores tienen dificultades para sacar el producto y comercializarlo.

El sector transporte es otro de los que se ve afectados ya que las unidades se dañan constantemente.

Claves 1. Solo en el municipio de Intibucá hay 64 comunidades que sacan lo que producen hacia mercados como Tegucigalpa y San Pedro Sula. 2. Los municipios más afectados con el mal estado de la carretera son Jesús de Otoro, Intibucá y La Esperanza. 3. Esta vía es una de las más transitadas ya que conecta el centro del país con el occidente.

Ruta de cuidado.

Durante el feriado Morazánico en esta carretera se registró un accidente automovilístico en el que murieron seis personas y 11 resultaron heridas. El percance ocurrió en la comunidad de La Sorto, municipio de Intibucá.

Miguel Antonio Fajardo, alcalde de La Esperanza, expresó que la carretera ya dio su vida útil.

460 baches se cuentan en los 66 kilómetros de carretera, un peligro para

los conductores.

“En los últimos años, el deterioro ha sido aún más porque las tormentas han provocado que la rodadura y los orificios que forman dentro de la carretera vayan creciendo de tamaño y eso va provocando accidentes automovilísticos. Sabemos de la buena intención del señor presidente y sé que tiene consideración en este tramo porque es el inicio de la Ruta Lenca, y no podemos promocionarla si no tenemos un acceso”, expresó Fajardo.

Agregó que esta es una ruta muy transitada sobre todo en los últimos años en que se ha promovido como destino turístico.

“Esto dificulta en la calidad del viaje, genera costos en los repuestos de los vehículos, combustible y sobre todo el tema de seguridad porque no está señalizada y en la noche es un riesgo. Sé que el presidente la tiene en consideración, pero sí hay que hacer un plan de prevención en este momento porque sí es necesario”, dijo Fajardo.

Se tiene que manejar despacio, por capearse un hoyo cae en 10 más Abener Castillo, conductor de autobús

Osmán Joel Quintero, gerente Municipal de Infraestructura del municipio de Intibucá, manifestó que la carretera tiene varios años en abandono. “Se realizó un bacheo en noviembre de 2018, pero este bacheo ya no es suficiente y lo que se necesita es una nueva carretera, no es que el bacheo haya quedado malo, sino que la carretera ya cumplió su ciclo de vida”, aseguró Quintero.

Añadió que la vía también requiere de obras de mitigación porque hay muchos afluentes que provocan que la base se desestabilice y por ende la carpeta de rodadura se daña aún más.

“Esta es una vía de tránsito hacia la zona de occidente y tenemos mucho tráfico, no solo de vehículo pesado sino que de traslado de personas y la carga vehicular es bastante pesada”.

Señaló que se han enviado solicitudes a Insep para que hagan las reparaciones. “Esto ha sido un proceso de todo el año (las solicitudes), nos dimos cuenta que se haría un bacheo, pero no necesita bacheo, sino que reparación completa”.

Esta carretera es transitada y es una opción para viajar hacia otros departamentos Oneyda Ramos, Presidenta Canaturh Intibucá

Turismo.

La Ruta Lenca-Maya que inicia en La Esperanza, fue uno de los sitios más promocionados por las autoridades del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y durante el pasado feriado Morazánico fue uno de los más visitados por los hondureños.

Oneyda Ramos, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), capítulo Intibucá, considera que si la calzada estuviera en mejores condiciones, la llegada de turistas sería más notoria.

“El trayecto de Siguatepeque hacia La Esperanza no es muy lejos, con una calle buena se haría en 50 minutos en vehículo particular, pero como está en muy mal estado se tarda más tiempo en llegar y se vuelve peligrosa. Esta calle está totalmente colapsada, tiene casi 30 años de haber sido construida y pedimos a las autoridades que nos construyan una nueva porque ya no es de bacheo”, manifestó.

La carretera ya dio su vida útil y lo que se necesita es la construcción de una nueva Osmán Joel Quintero, Infraestructura Intibucá

Trabajos.

Rubén Reyes, director de Conservación del Patrimonio Vial de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-Honduras), informó que se tiene contemplado un plan de inversión para la carretera que va hacia La Esperanza.

“Estaríamos hablando de tres niveles, uno que sería con los contratistas que tenemos en la zona que es lo más inmediato, en un mes vamos a llegar con un bacheo asfáltico y luego sería el trabajo más fuerte que tenemos previsto y que esperamos comenzarlo para febrero porque tenemos que hacer un proceso de licitación para toda la red, en la que estamos hablando de un bacheo intensivo y un sello a través de una microcarpeta dentro de la longitud desde Siguatepeque hasta La Esperanza con una señalización adecuada”, aseguró.

Reyes indicó que la inversión que se hará en dicho tramo carretero que comprende 66 kilómetros es de más de 100 millones de lempiras.