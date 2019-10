Sicarios en moto asesinan a una persona en desvío a la Rivera Hernández

San Pedro Sula, Honduras.

Un tiroteo se suscitó la mañana de este lunes en la entrada al desvío del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Dos sujetos a bordo de motocicleta dieron persecución a una hombre que conducía una camioneta desde el sector antes mencionado hacia San Pedro Sula y antes de cruzar al bulevar del este fue acribillado a balazos.

Según el relato de testigos, la persona atacada aún estaba con vida después del ataque y logró salir del vehículo en el que se transportaba para pedir ayuda pero instantes después falleció.

Familiares que llegaron a la escena lo identificaron como Ogni Miguel López (50).

Salvó a su hijo

Un joven que omitió su identidad, relató a los medios de comunicación que venía a bordo de la camioneta con el fallecido cuando se dio el ataque y este era su padre.

"Dos tipos nos venían siguiendo y cuando empezó la balacera mi papá me gritó que saliera del carro y me cubrió para no recibir ningún tiro, me salvó la vida", dijo nervioso.

Detalló que su padre trabajaba en la Región Metropolitana de Salud de Cortés y no tenía enemigos.