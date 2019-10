Este día finaliza preselección para visas de trabajo a EEUU

San Pedro Sula.

Este día finaliza el proceso de reclutamiento y la recepción de datos de hondureños que buscan obtener una visa temporal de trabajo en los Estados Unidos.

Desde el martes de esta semana, la Secretaría de Trabajo comenzó la preselección de candidatos en el Gimnasio Municipal, y la proyección era que al menos 1,500 personas se presentaran a dejar sus documentos; aunque las autoridades consideran que pueden superar esta cantidad.

Johny Hernández (de 39 años), fue uno de los sampedranos que con muchas esperanzas y entusiasmos llegó ayer a la feria en busca de una oportunidad de empleo, ya que desde hace cuatro años ha tocado puertas sin resultado alguno.

Mi experiencia laboral es en el área de la maquila, pero ahorita no trabajo Aracely Ávila, aspirante

De él dependen tres hijos menores de edad y su esposa, es gracias al trabajo de ella que han podido sobrevivir durante todo el tiempo que él no percibe salario. “Mi experiencia es en soldadura. Traigo todos los papeles que me pidieron y espero que Dios me regale la bendición de ayudar a mi familia por medio de un trabajo, cualquiera que sea”, expresó Hernández.

Al igual que él, llegó desde Copán,Óscar Chacón (de 40 años), quien manifestó que tiene seis meses sin un empleo fijo, pero que confía en que con este proceso, hecho por el Gobierno de Honduras y de Estados Unidos, conseguirá empleo.

Alexander Leiva, jefe regional de la Secretaría de Trabajo, informó que las personas que superen esta etapa pasarán a una segunda que consiste en entrevistas con personal del Consulado General de Estados Unidos.

“Será el 15 y 16 de este mes, por eso pedimos a quienes vengan que sean transparentes y que si obtienen el permiso para viajar que regresen al país”, sugirió Leiva.