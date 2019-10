Abogado de Tony Hernández pide a juez no admitir declaración del día del arresto

Nueva York, Estados Unidos.

El equipo de defensa del ex diputado hondureño, Juan Antonio Tony Hernández, solicitó al juez impedir que se admitan 75 páginas de traducciones de la declaración del hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, durante el sexto día del juicio que se celebra en una corte del Distrito Sur de Nueva York.

El abogado defensor Omar Malone se quejó con el juez Kevin Castel porque que no se ha presentado la entrevista completa que Tony Hernández brindó a agentes federales estadounidenses tras su arresto en el aeropuerto de Miami en noviembre de 2018.

En ese interrogatorio, Tony Hernández admitió que había aceptado regalos de narcotraficantes hondureños que había conocido durante años.

La Fiscalía estadounidense continúa interrogando este jueves 10 de octubre al agente de la DEA, Sandalio González, quien fue el encargado de la operación de arresto del ex diputado hondureño:

- Abogado Defensa: -¿Reconoce todo lo de esta bolsa?

-Agente: Si creo, no sé de cuándo. Tim Bush y Bryan Fairbanks lo firmaron.

- Abogado Defensa: -¿Por qué lo sellan?



-Agente: Para mantenerla segura. Es importante cerrarla para tenerla bajo custodia.

- Abogado Defensa: ¿Por qué es importante?



-Agente: Para asegurar que no se manipule, quite o ponga demás cosas.

- Abogado Defensa: ¿Usted estuvo involucrado en quitarle las cosas cuando lo arrestaron (23 de noviembre de 2018)?



-Agente: Parece que si.

- Abogado Defensa: ¿Lo que hay es todos sus artículos personales verdad?

-Agente: Si, tomé eso y creo que hay fotos. NO recuerdo si los permisos (de portar armas) estaban dentro de la billetera.

- Abogado Defensa: Lo que hay en la bolsa es (muestra):

· Carné Colegio de abogados

· Tarjeta SIM Tigo

· Tarjetas de crédito y Debito

· Tarjeta Pricesmart

· Escapulario

· Pasajes de abordar de Houston-Miami (asiento 16D)

· Pasaje de abordar Miami-Tegus BASIC Economic (asiento 24B)

· Recibo de Diunsa Sony Led (SPS, Cortés) de junio 18 de 2018, comprado a las 7:08 PM.

- Abogado Defensa: ¿Hiciste algo para ver si en alguna info que tenían las tarjetas salían o coincidían fechas en donde El Rojo y Alexander Ardón dijeron que habían estado con Tony?

Fiscalía: OBJECION

-Agente: No entiendo la pregunta.



- Abogado Defensa replantea la pregunta. Agente DEA: No conozco las prácticas en Honduras.



- Abogado Defensa: ¿Alguien en la DEA hizo esa relación?

-Agente: No.



- Abogado Defensa: ¿Conoce usted como funcionan los recibos de teléfono en los últimos 10 años? ¿Sabe que en eso sale fecha y hora de llamada, con el número o nombre de quién llamó? ¿Sigue siendo un agente en este caso?



-Agente: No, hace seis meses me retiré.



- Abogado Defensa: ¿Usted que tipo de agente era?



-Agente:El líder, agente cabeza de este caso.



- Abogado Defensa: ¿Usted o alguien de la DEA trataron de comparar un estado de cuenta de Tony del teléfono con las llamadas que el Rojo y Alexánder Ardón dijeron que tuvieron?



-Agente: No.



Abogado Defensa: ¿Usted tenía su número en 2014 verdad?



-Agente:Si.



Abogado Defensa: ¿Se lo dieron cuando le informaron de la reunión en Dennys (restaurante en Los Próceres, Tegucigalpa)?



-Agente: No recuerdo.



Abogado Defensa: ¿Usted se reunió con un agente confidencial que le dijo e informó que Tony iba a tener esa reunión y recibir dinero?



-Agente: No recuerdo.



Abogado Defensa: ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Honduras?



-Agente: Hace un par de años.



Abogado Defensa: ¿Usted que lee español sabe que es cuotas Ficohsa?



-Agente: No se.



Abogado Defensa: le enseña recibo de TARGET del 22-11-2018. ¿Le dijo Tony que viajó porque iba a comprar?

OBJECION

Juez: No aceptada.



-Agente:: Si señor



Abogado Defensa: ¿Usted le quitó un Apple Iphone7? ¿Pueden ustedes tomar info del teléfono?



-Agente: Creo que si.



Abogado Defensa: ¿Retiraron info de su celular?



-Agente: Si.



Abogado Defensa: ¿Más de 100 megas?



-Agente: No sé cuánto.



Abogado Defensa: ¿Usted revisó esa data?



-Agente: No, otros. No supe todo lo que encontraron, solo algunas cosas.



Abogado Defensa: ¿Encontraron llamadas, textos, llamadas entrantes y salientes?



-Agente: No me acuerdo de todo.



Abogado Defensa: ¿Habían llamadas, textos,whatsapp con el Rojo, Alexánder Ardón, con los Valle Valle?



-Agente: NO.



Abogado Defensa: ¿Con alguno de los que ya testificó le encontraron comunicación?



-Agente: Con Cálix si (Mario José Cálix), con los demás no.



Abogado Defensa: ¿Cálix testificó?



-Agente: No.



Abogado Defensa: ¿Usted pone cosas importantes en reportes?



-Agente: No siempre.

Abogado Defensa: ¿Deja cosas importantes por fuera?



-Agente: NO.



Abogado Defensa: ¿Si habían llamadas en el cell de Tony con Cálix usted lo apuntó en el reporte entonces?

-Agente: No me acuerdo.



Abogado Defensa: ¿Le quitaron dinero a Tony cuando lo arrestaron?

-Agente: Si, 8 mil dólares.



Abogado Defensa: ¿Sabe si lo trajo de USA a Honduras o al revés?

-Agente: No.



Abogado Defensa: ¿Cuándo arrestaron a El Rojo?

-Agente: No me acuerdo.



Abogado Defensa: enseña varias facturas con fechas que hizo compras en Gracias, San Pedro Sula, también enseña cuentas bancarias. ¿Las vio estas últimas?



-Agente: No me acuerdo.



Abogado Defensa: Un nombre de Juan José. ¿Investigó quién era?



-Agente: No.



Abogado Defensa: ¿Sabe nombre de familia de él?



-Agente: No de todos, solo del hermano y la novia Sisly.



Abogado Defensa: ¿Sabe nombre de sus hijos y su esposa?



-Agente: NO.



Abogado Defensa: ¿Su primera esposa?



-Agente: No.



Abogado Defensa: ¿Información de Sisly? ¿Pidió récord bancario y reportes de tarjeta de crédito o la DEA? ¿De Sisly?



-Agente: No sé quien pidió esa información, la DEA no, talvez la fiscalía.



Abogado Defensa: ¿Pidió record en los bancos de las tarjetas de ahorro de Tony o retiros que hizo Tony? ¿Revisó las fechas de retiro, si coincidían con alguna reunión que dijeron los que testificaron que tuvieron?



-Agente: NO.



(Se muestra foto del paquete con letras TH) ¿Cómo sabe que es cocaína? ¿Sabe por seguro que es eso?

Porque fue interceptada en un operativo. NO DOY POR SEGURO QUE ES ESO.



Abogado Defensa: ¿Sabe usted la fecha en la que la foto del supuesto kilo TH fue tomada?

-Agente:NO.



Abogado Defensa: ¿Quién la tomó y dónde?

-Agente:No sé, parece que en San Pedro Sula.



Abogado Defensa: ¿Dónde?

-Agente: Parece que San Pedro Sula. La hoja de la conversación dice San Pedro Sula.



Abogado Defensa: ¿De esa conversación sacó eso usted?

-Agente: Si.



Abogado Defensa: ¿Hizo alguna investigación usted de esa conversación y foto?



-Agente: NO, no sé si alguien más lo hizo.



Abogado Defensa: ¿Sabe usted si alguna información de las armas fueron analizadas, usted se aseguró que esas fotos las tomó Juan Antonio Hernández o se las mandaron?



-Agente: No, creo que alguien más lo hizo.



Abogado Defensa: ¿Usted recibió información si esas fotos de armas fueron tomadas o se recibió esas fotos?



-Agente: No señor.



Abogado Defensa: ¿Sabe si estaban en el ícono potos o whatsapp esas fotos de las armas?

-Agente: Del teléfono de Tony salieron. NO sé si él tomó las fotos o las recibió.



Abogado Defensa: ¿Tiene iphone usted? Le explica como funciona cuando mandan o tomas fotos. ¿Usted no ha visto que cuando se toma foto sale fecha, hora, lugar?

-Agente: NUNCA he visto eso.



Abogado Defensa: ¿Usted entrevistó a El Rojo y Alexander Ardón? ¿Les preguntó del presunto kilo con las letras TH?



-Agente: Creo que si hablamos de eso.



Abogado Defensa: ¿El rojo mencionó de la nada que hay un kilo TH, estilo Tommy Hilfiger, que era de Juan Antonio Hernández? ¿O le preguntó: usted ha visto el kilo TH?



-Agente: NO.



Abogado Defensa: ¿Ardón le dijo: hay un kilo TH que usa Tony o ustedes le preguntaron: sabía que Tony usa TH en kilo?



-Agente: No sé cómo preguntamos.



Abogado Defensa: ¿Algún agente de la DEA ha visto o ha tocado el kilo TH?



-Agente: No sé.



Abogado Defensa: ¿Hay algún récord en todo el mundo de que agarraron un kilo físico con la marca TH?



-Agente: No que yo sepa.



Abogado Defensa: ¿Le han encontrado huellas de Juan Antonio Hernández en algún kilo de cocaína o algo relacionado?



-Agente: No señor.



Abogado Defensa: ¿Cómo fue la captura de Juan Antonio Hernández en Miami?

No se resistió y fue amable.



Abogado Defensa: ¿Tenía la DEA fuentes confidenciales para la investigación de El Rojo antes de arrestarlo?



-Agente: Si.



Abogado Defensa: ¿Cuándo te dio info la DEA, por medio de las fuentes confidenciales?



-Agente: No sé, pero pasó en algún punto.



Abogado Defensa: ¿Estuviste involucrado en la investigación de El Rojo?



-Agente: Fui parte del equipo.



Abogado Defensa: ¿Hiciste informes o leíste algún informe?



-Agente: No recuerdo.



Abogado Defensa: ¿La DEA captó a Juan Antonio Hernández en algún video con El Rojo?



-Agente: No sé.



Abogado Defensa: ¿Quién sabría?



-Agente: Difícil decir.



Abogado Defensa: ¿Hay llamadas interceptadas entre El Rojo y él?



-Agente: No que yo sepa.



Abogado Defensa: ¿Quién es la persona 1 en la conversación 1 y persona 2 en la foto TH?



-Agente: No.



Abogado Defensa: ¿Helicópteros, tiene usted evidencia fuerte que Juan Antonio Hernández era dueño de helicópteros?

Agente de la DEA: ¿Como qué?



Abogado Defensa: TEIN le explica que así como es el dueño de un carro y le dan su propiedad, así debería tener Juan Antonio documentación de sus pertenencias, como casa, carro, moto, etc. ¿Tiene algún documento que pagó dinero a alguien por un helicóptero? ¿O de alquiler? ¿O que es dueño? ¿O un manifiesto de uso de un helicóptero?



-Agente: NO.



Abogado Defensa: ¿Ha visto algún manifiesto de un helicóptero con el nombre de Juan Antonio Hernández?



-Agente: NO.



Abogado Defensa: ¿Qué hizo usted para investigar los permisos de armas que llevaba Juan Antonio el día del arresto?



-Agente: NADA.



Abogado Defensa: Abogado le enseña licencia de un M16. Y pregunta si reconoce ese documento.



-Agente: Agente DEA: Si, es una licencia.



Abogado Defensa: ¿Sabe usted que en Honduras hay una ley que da permiso para portar armas?



-Agente: NO SE.



Abogado Defensa: ¿En los Estados Unidos hay permisos para portar un M16?



-Agente: Si.



Abogado Defensa: ¿Son legales las armas automáticas en Estados Unidos?

-Agente: SI.



Abogado Defensa: ¿Y en Honduras?

-Agente: NO SE.



Abogado Defensa: TEIN le enseña foto que el agente Sandalio Gonzales le tomó de las cosas que le encontraron a la hora del arresto. ¿Revisó su maleta usted?

-Agente: Yo no, alguien más de la DEA, pero no se si revisaron todo.



Abogado Defensa: ¿Encontraron algo relacionado con drogas?

-Agente: NO.



Abogado Defensa: ¿Qué es esta mochila, qué dice ahí?



-Agente: JAH, sus iniciales.



Abogado Defensa: ¿Tenía drogas o algo relacionado?



-Agente: NO.