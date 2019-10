"Chabelo" se pronuncia tras ser tendencia en Twitter por supuesta hospitalización

Ciudad de México.



El actor y comediante mexicano Xavier López, mejor conocido por "Chabelo", se convirtió en tendencia en Twitter las últimas horas, luego de que varios internautas divulgaran el rumor de que se encontraba hospitalizado.



No es la primera vez que "Chabelo" se convierte en tendecia, y es que en varias ocasiones las redes sociales han colapsado tras generarse rumores de su deceso.



Ante los rumores, "Chabelo", el amigo de todos los niños, utilizó su cuenta de Twitter para aclarar su estado de salud.



"Yo estoy muy bien. Los que hacen chismes, muy mal. Con todo cariño les mando una trompetilla. #Yaparenle", escribió el legendario comediante.







El mensaje colgado por "Chabelo" tranquilizó a miles de internautas que habían mostrado preocupación por el estado de salud del mexicano.



En varias ocasiones y sobre todo después de la muerte de algún famoso, los memes sobre "Chabelo" no se hacen esperar.

Tras la partida del "Príncipe de la canción" José José, los chistes en redes sociales de la "inmortalidad" de "Chabelo" no han sido la excepción.