Alexander Ardón revela que hizo una fortuna de $250 millones con el tráfico de drogas

Nueva York, Estados Unidos.

El exalcalde de la ciudad hondureña de El Paraíso, Alexander Ardón, que coopera con la fiscalía de Nueva York, fue increpado por el abogado Omar Malone, líder del equipo de defensa del exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández, de 41 años, en el quinto día del juicio contra el hermano del presidente Juan Orlando Hernández.

A continuación el interrogatorio del abogado defensor al ex narcotraficante:

-Malone: ¿Tiene familia señor? Cuántos hijos?

-Ardón: Mi familia está en España por razones de seguridad.

-Malone: ¿Cuándo fue la última vez que vio a su familia?

-Ardón: Hace unas tres semanas.

-Malone: ¿Vinieron a visitarlo?

-Ardón: Sí.

-Malone: ¿Cuándo usted estaba en su pueblo, su familia tenía negocios? ¿Qué tipo de negocios?

-Ardón: Un negocio agrícola.

-Malone: Mientras usted estaba traficando drogas, usted se hacía pasar por un agricultor, ¿cierto?

-Ardón: No entiendo la pregunta.

-Malone: A las organizaciones de beneficencia a las que le daba dinero no les dijo que era de la droga, ¿o sí?

-Ardón: No, no les dije.

-Malone: ¿Usted quería que las personas creyeran que usted era un hombre de negocios legítimos, cierto? Como cuándo fue elegido alcalde.

-Ardón: Correcto.... Mis hijos sabían a que me dedicaba.

-Malone: ¿Ellos sabían que usted era un traficante de drogas?

-Ardón: Sí.

-Malone: ¿Pero no sus electores, o su madre Paula, antes de que falleciera?

-Ardón: Ella sabía que yo era traficante de drogas... Ellos vieron que yo estaba consiguiendo mucho dinero. Así es como supieron que era traficante.

-Malone: Pero usted y su familia intentaron ocultarlo al público, ¿no es así? ¿A las autoridades?

-Ardón: Correcto.

-Malone: Usted dijo que es responsable de introducir 250 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, ¿cierto?

-Ardón: Correcto.

-Malone: Y le pagaron por cada kilo de cocaína, ¿cierto?

-Ardón: Correcto.

-Malone: ¿Cuánto le pagaron por cada kilo?

-Ardón: Variaba.

-Malone: Usted hizo millones y millones y millones de dólares de la venta de droga, ¿correcto?

-Ardón: No entiendo la palabra millones y millones y millones.

-Malone: ¿Calculó con el Gobierno cuánto dinero hizo?

-Ardón: Sí.... Hice entre 200 y 250 millones de dólares.

-Malone: ¿Qué tipo de cosas compró con su dinero de la droga?

-Ardón: Fincas, casas, carros, equipo...

-Malone: Comencemos con las fincas. ¿Cuántas?

-Ardón: Unas 15.

-Malone: ¿Cuántas casas?

-Ardón: Unas 10.

-Malone: ¿Qué otras cosas compró?

-Ardón: Equipo para trabajar con cemento, taladros.

-Malone: Así que equipo para las fincas, como si usted fuera un hombre de negocios legítimos, ¿cierto?

-Ardón: Teníamos contratos de agricultura.

-Malone: Y las personas que le ofrecían los contratos pensaban que eran legítimos?

-Fiscal: Objeción

-Malone: Voy a reformularla: ¿Usted quería que creyeran que eran legítimos, verdad?

-Ardón: Correcto.

Vea: ¿Quién es Alexander Ardón? el narco que se hacía llamar el "rey del pueblo"



-Malone: ¿Le proporcionó a sus compañeros narcotraficantes sus coordenadas?

-Ardón: Sí.

-Malone: En el celular que usaba para el tráfico de drogas, habían contactos, ¿o no?

-Ardón: Sí.

-Malone: Y los contactos en ese celular eran otros narcotraficantes, ¿cierto?

-Ardón: Sí

-Malone: ¿Cómo El Chapo?

-Ardón: Yo dije que me reuní con El Chapo.

-Malone: Pero tenía que llamar a alguien para reunirse con El Chapo, ¿cierto?

-Ardón: Correcto.

-Malone: El Chapo no se iba a aparecer a una reunión sin conocer la agenda por adelantado, cierto?

-Ardón: Correcto.

-Malone: Usted dijo que conoció al Chapo en su casa en 2013, ¿cierto? ¿Cuándo él era el mayor traficante de drogas del mundo, con una cacería mundial?

-Ardón: Sí

-Malone: ¿Y usted está tratando de convencer a este jurado que El Chapo, con todo el mundo buscándola, vino y se reunió con usted? ¿A quién llamó para verlo?

-Ardón: Don Amado.

-Malone: Por cierto, ¿le dio al Gobierno alguno de sus dispositivos electrónicos cuándo se entregó?

-Ardón: No

-Malone: ¿Le dijo al Gobierno qué proveedor de servicios usaba en sus teléfonos?

-Ardón: Sí.

-Malone: En la preparación para su cooperación, ¿alguna vez mostró grabaciones de su celular?

-Ardón: No entiendo.

-Malone: ¿Le mostraron documentos en sus reuniones con el Gobierno?

-Ardón: No.

-Malone: Déjeme asegurarme de que entiendo su testimonio. Por ejemplo, las fotos de las que testificó ayer, ¿las recuerda?

-Ardón: Si.

-Malone: Se las mostraron por adelantado, ¿cierto? Como la foto de El Tigre, ¿cierto?

-Ardón: Sí.

-Malone: ¿Y las fotos de Juan Orlando Hernández y Tony Hernández, también se las mostraron por adelantado, cierto?

-Malone: ¿Usa tarjetas de crédito señor?

-Ardón: No

-Malone: Su edificio municipal, ¿tenía un helipuerto? ¿Usted lo mandó construir?

-Ardón: Sí.

-Malone: ¿Usted instaló cámaras alrededor de la municipalidad, cierto?

-Ardón: Sí

-Malone: ¿Usted tenía cámaras en su casa, en la que dice que se reunió con El Chapo?

-Ardón: No

-Malone: ¿Un hombre honesto asesinaría a 56 personas?

-Ardón: No

-Malone: ¿Un hombre honesto torturaría a personas, como lo que usted ha admitido?

-Ardón: No.

-Malone: ¿Un hombre honesto se reuniría con el Gobierno de EEUU y les mentiría?

-Ardón: No entiendo la pregunta.

-Malone: Cuándo usted mató a las 56 personas, ¿le tenía miedo a Juan Antonio Hernández?

-Ardón: No

-Malone: Volviendo a su acuerdo de declaración de culpabilidad, antes de firmarlo, su vida se veía sombría, ¿verdad?

-Ardón: Sí.

-Malone: Estaba esperando una vida en prisión, una sentencia mínima obligatoria de cuarenta años, ¿verdad?

-Ardón: Sí

-Malone: No poder ver a su familia... Sin la carta 5K, si el señor Bove (fiscal) no la entrega, ¿su sentencia es cadena perpetua, cierto?

-Malone: Señor, su libertad es muy valiosa para usted, ¿verdad?

-Ardón: Sí.

-Malone: ¿Y usted haría cualquier cosa para recuperarla, cierto?

-Ardón: Todo lo que tengo que hacer es decir la verdad, para ser libre.

-Malone: De hecho, señor, ¿no se reduce esto a su testimonio para decidir si va a la cárcel de por vida, o Tony Hernández lo hace?

-Fiscal: Objeción

-Malone: Se podría decir que mientras estaba en Honduras, ¿usted estaba preocupado de ser extraditado a los Estados Unidos?

-Ardón: No

-Malone: Pero le preguntó al Sr. Hernández varias veces si usted sería extraditado, ¿verdad?

-Ardón: Sí

-Malone: Usted tenía miedo de ser entregado a EEUU por el presidente de Honduras, ¿cierto?

-Ardón: No.

-Malone: ¿Pero le preocupaba lo que le había sucedido a los Valle, cierto?

-Ardón: Correcto

-Malone: Se había corrido la voz entre los narcotraficantes de que el presidente Hernández estaba extraditando a los narcotraficantes, ¿verdad?

-Ardón: Correcto.

Vea: El Chapo se molestó por captura de los hermanos Valle: Alexander Ardón



-Malone: Entonces, el presidente no le llamó para organizar estas reuniones, ¿solo un asistente?

-Ardón: El presidente llamaba a Carlos Pineda para organizar las reuniones.... ¿Puedo decir algo?

-Malone: ¿Puedo mostrarle algo al testigo?

Juez Castel: ¿Es una representación justa y precisa de la escena que aparece en la foto?

-Ardón: Sí

-Malone: En el apartado 104 de la evidencia, ¿es usted el que está en esa foto?

-Ardón: Sí. Ahí estoy.

-Malone: En la pantalla, a su derecha, el caballero en la camisa blanca, con lentes, ¿quién es?

-Ardón: El embajador de Estados Unidos.

-Malone:¿ Y cuándo le tomaron esta foto con el embajador de EEUU?

-Ardón: Cuando el proyecto de Lempira estaba terminado.

-Malone: ¿Aparece su hermano en la foto?

-Ardón: No... no recuerdo de dónde es el alcalde que aparece junto al embajador.

-Malone: El caballero calvo, ¿quién es?

-Ardón: No sé.

-Malone: ¿Esa fue la primera vez que se reunió con el embajador de EEUU?

-Ardón: Sí. Por eso estábamos contentos. Todos nos queríamos tomar una foto con él.

-Malone: ¿En qué año fue?

-Ardón: No recuerdo.

-Malone: ¿Le dijo al embajador de EEUU que usted era un narcotraficante?

-Ardón: No

-Malone: Usted tenía seguridad, ¿cierto?.

-Ardón: Sí.

-Malone: Los números celulares que usaba para el narcotráfico, ¿los entregó a los fiscales?

-Fiscal: Objeción

-Juez Castel: A lugar

-Malone: ¿Guardó los libros contables de sus actividades de narcotráfico?

-Ardón: Sí.

-Malone: ¿Dónde están?

-Ardón: Se los confié a Melvin Pinto. Fueron quemados.

-Malone: ¿Cuándo fue la primera vez que le mostraron una foto de la estampa TH?

-Ardón: No entiendo

-Malone: ¿Cuándo fue la primera vez que la vio?

-Ardón: La vi alrededor de 2011.

-Malone: Le estoy mostrando el apartado 702 del Gobierno, su acuerdo de culpablidad, ¿lo firmó?

-Ardón: Sí

-Malone: ¿Es esta la lista de las personas a las que asesinó?

-Ardón: Conspiré en el asesinato de esas personas.

-Malone: ¿Son estas las personas a las que hirió o torturó?

-Ardón: No recuerdo

-Fiscal: Usted le dijo al acusado y a Juan Orlando Hernández sobre sus actividades en el narcotráfico, cierto?

-Ardón: Sí.

-Fiscal: Por los 56 asesinatos, alguna vez lo arrestaron en Honduras?

-Ardón: No

-Fiscal: Hasta dónde usted sabe, alguna vez lo investigaron por esos 56 asesinatos?

-Ardón: No, no me investigaron.

-Fiscal: De hecho, usted testificó que la Policía Nacional de Honduras incluso coordinó uno de los asesinatos para usted y el acusado?

-Ardón: Sí.

-Fiscal: Y esa víctima fue Franklín Arita, correcto? El número 25 en su acuerdo de culpabilidad, cierto?

-Ardón: Sí

-Fiscal: Ha sido honesto con el Gobierno de EEUU sobre sus hechos de violencia?

-Ardón: Sí.

-Fiscal: Por favor, busquen la página 3 del acuerdo. Dice que usted enfrenta cadena perpetua y 30 años, usted vio eso?

-Ardón: Sí

-Fiscal: Y usted sabe que si miente en este juicio no habrá una 5K y será sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión, cierto?

-Ardón: Sí.

-Fiscal: Le preguntaron sobre una cacería mundial por el Chapo Guzmán.

-Ardón: Sí.

-Fiscal: Y usted testificó sobre dos reuniones con El Chapo en 2013. Qué tipo de arreglos de seguridad se hicieron para que El Chapo entrara dos veces a Honduras ese año?

-Ardón: La mitad de los hombres eran de Honduras y la otra mitad de Guatemala.

-Fiscal: ¿Las autoridades de Honduras ayudaron al Chapo a entrar en Honduras?

-Ardón: Manejamos la seguridad con nuestros propios hombres. Nos aseguramos de que solo la Policía Nacional de Honduras estuviera en nuestra área, nadie más.

-Fiscal: Estaban armados los hombres de seguridad del Chapo?

-Ardón: Sí. Ar-15s y M16s

-Fiscal: En la extradición de los hermanos Valle a los Estados Unidos en 2014, el acusado le explicó que Juan Orlando Hernández los extraditó porque los hermanos habían tratado de asesinarlo, ¿verdad?

-Ardón: Sí