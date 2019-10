Porfirio Lobo Sosa hablará hasta que termine el juicio contra Tony Hernández

TEGUCIGALPA.

El expresidente Porfirio Lobo Sosa, mencionado en el juicio de Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, desistió de hablar sobre las acusaciones en su contra emitidas por exnarcotraficantes.

“Ante las falsedades de delincuentes que tratan de reducir su condena en USA reafirmo que no he recibido dinero, no he sido, ni soy, ni seré amigo, socio y mucho menos colaborador de ningún delincuente”, escribió en su cuenta de Twitter el exmandatario.

Lobo Sosa ha sido buscado por los medios de comunicación nacionales e internacionales para conocer su opinión sobre las acusaciones.

120 soldados. Según Alexander Ardón, Porfirio Lobo Sosa le envió a la frontera para darle protección ante la amenaza de un capo guatemalteco

No obstante, en la misma red social anunció que “al finalizar el juicio, listo para conferencia de prensa”. El expresidente olanchano también ha sido señalado por haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña política de 2009.

Campaña. El extraficante hondureño Víctor Hugo Díaz Morales, alias el Rojo, dijo el viernes pasado que pagó 100,000 dólares en 2009 para financiar las campañas electorales del entonces candidato a presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y la reelección del actual mandatario Juan Orlando Hernández al Congreso Nacional.

Mientras que ayer, Alexánder Ardón admitió haber cometido fraude electoral en cuatro elecciones seguidas de 2005 a 2017. En 2009 con Lobo Sosa, donde sacó su porcentaje mayor en El Paraíso, Copán y luego en 2013, con Hernández Alvarado, donde logró un porcentaje aún más alto.