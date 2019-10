¡Exclusiva! Noel Valladares confiesa la sorpresiva razón por la que nunca jugó en el exterior

San Pedro Sula, Honduras.

Hablar de Noel Valladares es referirse a uno de los mejores porteros de la historia del fútbol hondureño. Lo avalan dos Copas del Mundo con la selección de Honduras y haber jugado en el Olimpia y Motagua, los dos clubes más ganadores del balompié catracho.

En diciembre del 2016, el cancerbero le dijo adiós al fútbol profesional tras 19 años de una exitosa carrera en donde ganó 17 títulos de Liga Nacional, 12 con el conjunto olimpista y 5 con el cuadro motagüense.

Hoy en confesión a Diario LA PRENSA, Valladares reveló la razón por la que nunca se marchó a jugar al exterior, pese a que tuvo varias ofertas en el extranjero.

También se refirió sobre lo que ha sido su vida tras decirle adiós a las canchas y dio su punto de vista sobre el actual proceso de la Bicolor de la mano de Fabián Coito.

"Tuve varias opciones de salir, pero por cuestiones del destino nunca se pudieron dar. Hubo una vez que cuando regresamos del Mundial de Sudáfrica, había una oportunidad de ir a jugar a Bolivia al equipo The Strongest, pero fue decisión mía de no ir, ya que en Olimpia iba a estar mejor que irme al fúbol boliviano", confesó el exportero.

Además, Noel confesó que tenía todo arrreglado para irse al balompié mexicano e inclusive se dio la tarea de vender sus pertenencias personales, pero al final todo se vino abajo.

"En esos días también tuve bastante acercamiento con el equipo Veracruz de México, era casi seguro que me iba, por lo tanto le iba regalando mis cosas a mis hermanos, vendí mis pertenencias personales", declaró.

Y añadió: "Ya tenía el boleto en mano, pero el último día recibí una llamada, en la que me informaron que se había caído la negociación, inmediatamente me tocó estar llamando a mis hermanos a decirle que ya no les iba a regalar nada".

¿Cuénteme que ha sido de su vida tras el retiro como futbolista profesional?

Después de mi retiro me he dedicado a entrenar jóvenes que quieren ser portero.

¿Extraña jugar a nivel profesional?

Extrañamos todo. Desde las canchas, mis compañeros y a la afición.

¿Cuál fue su mejor momento en el fútbol?

Mi mejor momento en el fútbol fue cuando clasificamos a la Copa del Mundo de Sudáfrica del 2010, ese día lo recuerdo como si fue ayer, es inolvidable.

¿Y su peor momento como futbolista?

Lo peor fue cuando perdimos una final contra Motagua. Uno de los goles fue culpa mía, lloré mucho ese día ya que perdimos con marcador de 3-1.

¿Cómo ha visto el proceso de la selección de Honduras bajo el mando del uruguayo Fabián Coito?

Por los momentos va muy bien, veremos más adelante.

¿Qué tal ha visto a Buba López como arquero titular de la H?

Lo felicito ya que lo está haciendo muy bien.

¿Qué portero considera que le podría competir a Buba López para pelear el puesto en la selección?

Harold Fonseca o Edrick Menjívar.

¿Qué opinión le merece la sequía de más de tres años sin títulos del Olimpia?

Tarde o temprano van a salir de esa sequía.

¿Cómo ve a este Olimpia de la mano de Pedro Troglio?

Lo veo con más ganas de ganar títulos y muchas cosas más.

¿Está de acuerdo con la rotación de porteros en el Olimpia?

Sí, porque así hay más oportunidades para para ambos.

En lo sentimental.¿Tiene dueña el corazón de Noel?

En ese aspecto me siento bien, bendecido en el Amor. Me casé con mi esposa de nombre María de los Ángeles García, la familia está bien gracias a Dios.