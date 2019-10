Un supuesto malentendido detonó tragedia de familia en Choluteca

Choluteca, Honduras.

Óscar Eduardo Blanco (11), Maynor Josué Blanco (9) y Óscar Efraín Blanco (6) fueron los tres hermanitos envenenados por su padre ayer sábado en la comunidad de La Fortuna, El Corpus, zona sur de Honduras.

Yohana Maradiaga (27) viajó hace dos años a España en busca de un trabajo y un mejor futuro para su familia. Para trasladarse a dicho país, su esposo Óscar Efraín Blanco (30) hipotecó su vivienda para darle el dinero y pudiera concretar el viaje.

Según se dio a conocer, el pasado viernes, una vecina del pueblo donde vivía la familia, le enseñó una imagen a Óscar, en la que supuestamente ella salía junto con otro hombre y le mencionó que su esposa tenía tres meses de haberse casado con quien aparecía acompañada.

-Los mató y luego se quitó la vida-

La publicación en torno a la información fue publicada en Facebook a través de una tía, quien etiquetó a Yohana. Luego de saber lo ocurrido, Óscar reaccionó enojado y buscó la forma en cómo conseguir un herbicida para "vengar" la presunta traición amorosa.

El hombre llegó a su casa, cerró con llave y llevaba consigo unas malteadas ya combinadas con el veneno, luego les dio de beber a sus tres hijos, el efecto fue muy rápido y los menores cayeron desplomados a su cama, posteriormente él se la bebió y terminó cayendo junto a ellos.

-Reacciones-

La noticia conmocionó a todo El Corpus, esta comenzó a trascender a nivel nacional, generando indignación, dolor e impotencia. Carlos Maradiaga, abuelo de los tres pequeños, comentó que su yerno era una persona muy violenta y celosa, e incluso en varias ocasiones golpeó a su hija Yohana. A su vez, el adulto mayor se sorprendió que Óscar hiciera tal cosa, pues se mostraba muy cariñoso con los niños.

“Lo que su hija me hizo le va a doler hasta el último rincón de su corazón”, le dijo el hombre a don Carlos, según recordó entre la nostalgia por lo sucedido.

La noticia generó mucho dolor entre los vecinos de El Corpus.

Los cuerpos de los tres niños fueron velados ayer mismo en la casa de habitación de los abuelos en La Fortuna, y hoy serán sepultados. Mientras que el del papá fue llevado a Tapire, otra comunidad de Choluteca.

Pasadas las horas, la madre de los niños reaccionó acongojada por la tragedia que la enluta directamente: "Hijos míos, me dejan un vació enorme en mi corazón. No sé cómo voy a poder vivir sin ustedes, mi vida sin ustedes no será la misma. Qué voy a hacer sin ustedes cuando regrese y saber que nunca los volveré a ver. Y el dolor tan grande que siento es no poder estar a su lado. Sin ustedes para qué quiero salir adelante. No soporto este dolor que siento”.