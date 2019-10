Expresidente Porfirio Lobo asegura que no conoce a "El Rojo"

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, aseguró este viernes que jamás ha visto al narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, quien dijo hoy en una Corte de Nueva York que en el 2009 entregó 100 mil dólares para apoyar su campaña.

"A mi, a Pepe Lobo no le ha dado ni cinco centavo este señor (Víctor Hugo Díaz Morales)", aseguró el exmandatario hondureño al noticiero Hoy Mismo.

También indicó "que haya entrado dinero para mi campaña del 2009 proviniente del narcotráfico es totalmente falso".

El Rojo dijo que Tony Hernández le aseveró que si Pepe Lobo y Juan Orlando eran elegidos, los traficantes no serían arrestados y recibirían una mayor calidad e información más importante sobre la Policía de Honduras y las investigaciones, informó la corresponsal del New York Time, Emily Palmer.

También El Rojo dijo al jurado que en 2009, a pedido de Tony Hernández, pagó 100 mil dólares para financiar las campañas del entonces presidente Porfirio Lobo y entonces congresista.

"Al señor este yo no lo conozco, jamás lo he visto, jamás he hecho trato con ningún delincuente para protegerlo", aseguró el expresidente Lobo al referirse a las declaraciones de El Rojo.

Porfirio Lobo reveló que desde hace dos años no tiene visa para entrar a Estados Unidos. “Si me llaman a declarar yo voy, no tengo ningún problema”, indicó.

Este viernes continúa el juicio contra el exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde esta acusado de cuatro cargo vinculados de narcotráfico.

El Rojo declaró ayer refiriéndose a Juan Antonio Hernández: "Me pidió 40,000 dólares; el pago sería para la campaña de elección que su hermano estaba teniendo a diputado del Congreso de la República".

De esta forma, El Rojo acusa de cobros ilegales a Tony Hernández, de quien dijo que le comentó que ese dinero serviría para obtener conexiones más importantes y de poder y le permitiría tener más información para evitar que sus alijos de cocaína fueran interceptados por las fuerzas de seguridad.