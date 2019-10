La cinta "Joker" estrena mañana en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

En Honduras los fanáticos de la cinta "El Joker" tienen una cita mañana en los cines del país por el estreno nacional de la esperada cinta de Warner Bros.

Una excelente opción para disfrutar en esta Semana Morazánica 2019, te damos un poco contexto sobre la cinta para que la disfrutes mucho más.

El Joker ha sido uno de los principales enemigos de Batman en las historietas de DC Comics, pero se ha ganado su propio renombre por tener una mente criminal muy diferente a los delincuentes convencionales.

Durante muchos años, sus adaptaciones cinematográficas han sido bien recibidas por los fans, siendo considerada la de Heath Ledger, en "The Dark Knight", una de las mejores caracterizaciones de todos los tiempos.



Joaquin Phoenix dijo que "Joker" no es una película de superhéroes, ni siquiera de estudio. En sus palabras, es una película que "se siente única".

Sin embargo, Joaquin Phoenix, el actor de esta nueva versión ha generado mucha expectativa y buenas críticas por parte de los expertos en cine e incluso de los fans por lo que han visto en el trailer.

La película tiene clasificación R por su lenguaje, imágenes y violencia que se muestran en sus escenas.

Sinopsis



Arthur Fleck es un comediante fracasado, con una vida desgraciada, que solo tiene en el mundo a su madre... y su venganza cuando se cansa de ser golpeado y humillado por la vida.



La primera descripción oficial de "Joker" decía que en la película "exploraremos la vida de un hombre despreciado por la sociedad, donde no solo trataremos de adentrarnos en su carácter energético, sino también de contar una historia más grande".



Muchos confunden esta nueva película con el Joker de Jared Leto en "Suicide Squad". Sin embargo, se ha confirmado que ambas historias no se conectarán, ya que esta será una cinta completamente independiente a todas las historias contadas por DC hasta ahora.



El primer tráiler de "Joker" fue publicado el miércoles 3 de abril, poco después de mostrarse en la CinemaCon 2019, y por lo visto, Arthur Fleck se convierte en el Joker después de ser golpeado, humillado y despreciado por la sociedad durante mucho tiempo. La locura es su única respuesta cuando no puede hacer nada para escapar del abismo.