Trump pidió un foso de cocodrilos y serpientes para detener a migrantes: NYT

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este miércoles la información divulgada en la prensa sobre una supuesta propuesta suya de utilizar fosos con cocodrilos como método para frenar el ingreso de inmigrantes en la frontera con México.



"La prensa está intentando vender el hecho de que yo quería un [foso] lleno de cocodrilos y serpientes, con una cerca eléctrica y puntas afiladas encima, en nuestra Frontera Sur", escribió Trump."





"Puedo ser duro sobre la seguridad de la frontera, pero no así de duro. La prensa se ha vuelto loca. Noticias falsas!", escribió Trump.



Los tuits son una respuesta a un informe de The New York Times que detalla la frustración del presidente sobre las limitaciones que marca la ley acerca de lo que puede hacer para detener a los migrantes.



Según el diario neoyorquino, Trump manejó la posibilidad de utilizar reptiles potencialmente mortales y cercas con puntas. También sugirió permitir a soldados disparar contra las piernas de inmigrantes ilegales.

El presidente republicano ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular uno de los ejes de su gobierno y un mensaje central de su campaña de reelección.