Segundo tiempo: Casemiro marca el empate del Real Madrid contra Brujas

Madrid, España.

El Real Madrid ha conseguido el empate 2-2 contra el Brujas belga que empezó dando la sorpresa en el Santiago Bernabéu gracias a un doblete del nigeriano Emmanuel Dennis, ambos en remates trastabillados pero que superaron a Thibaut Courtois.

El conjunto que dirige el galo Zinedine Zidane se vio superado por la velocidad arriba de los tres atacantes africanos, que buscaban constantemente el espacio para percutir en la defensa madridista. Así llegó el primer tanto, que fue revisado por el sistema de videoarbitraje VAR ya que el linier señaló fuera de juego en el pase de Vanaken a Tau, y en el que el delantero del conjunto belga quiso controlar en vez de disparar, pero el balón le rebotó y acabó en el fondo de la portería.

El Real Madrid se hizo dueño del esférico nada más recibir el gol, pero tan solo logró dos disparos a puerta en los primeros 45 minutos. El de mayor peligro fue el del central francés Raphael Varane en el 27 que logró despejar el belga Simon Mignolet con la mano derecha.

Con el conjunto madridista volcado, el croata Luka Modric perdió el esférico en la salida de balón que aprovechó Dennis para correr hacia la portería, trastabillándose en la carrera antes de rematar, pero logró disparar y superar por arriba a Courtois, haciendo el 0-2 en el 39 que culminó la sorpresa al descanso.

EL MINUTO A MINUTO

Min.84 ¡EXPULSADO! El capitán del Brujas, Vormer, ve la tarjeta roja tras dura falta sobre Vinicius.

Min.67 ¡Último cambio en el Real Madrid! Ingresa Vinicius y se marcha Lucas Vázquez.

Min.57 Centro de Benzema y cabezazo de Sergio Ramos que supera a Mignolet. El VAR lo anula en primer momento, se revisa la jugada en el VAR y lo dan por bueno. El capitán merengue estaba en línea, es gol legal. Descontó el Real Madrid.

Min.56 ¡GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL REAL MADRID!

Min.53 ¡TAPADÓN! Areola salva al Real Madrid en su primera intervención tras un disparo de Dennis.

Min.46 ¡Doble cambio en el Real Madrid! Zidane sorprende y hace dos modificaciones, saca a Courtois y mete a Areola. También se fue Nacho, por lesión, y dio entrada a Marcelo.

¡VAMOS CON EL SEGUNDO TIEMPO! Real Madrid 0-2 Brujas.



¡MEDIO TIEMPO! ¡Sorpresa en el Bernabéu! El Brujas le está pegando y fuerte al Real Madrid, que cae 0-2.

Min.44 ¡CASI, CASI! Otra vez un disparo de Toni Kroos que se va rozando el poste.

Min.40 Grave error de Modric, pierde el balón en su campo, se va en carrera Emmanuel Dennis, se pone delante de Courtois, casi se cae el nigeriano, pero logra definir por encima del portero belga y el Brujas se está tomando el Bernabéu señores.

Min.39 ¡GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL BRUJAS!

Min.35 ¡UYYY! Pase de Benzeme en el área para la llegada de Toni Kroos que le pega como viene de zurda y el balón se va a un lado.

Min.34 ¡Salva Courtois! Percy Tau puntea el balón y el portero belga vuela para evitar el segundo del Brujas.

Min.28 ¡PARADÓN! Córner tirado por Kross, cabezazo fuerte de Varane y enorme tapada de Mignolet para salvar al Brujas.

Min.26 Sigue buscando el Real Madrid el empate. Centro de Modric desde la derecha, intenta el cabezazo Benzema y desvía la defensa al córner.

Min.23 ¡UFFF! Por poquito. Toni Kroos le pega de primera en un despeje, el disparo se desvía y sale rozando el vertical del arco de Mignolet.

Min.16 ¡PIDE PENAL MODRIC! El croata cayó en el área del Brujas, pero el árbitro no pita nada.

Min.10 Así fue el gol: Percy Tau recibe un pase en profundidad, parece adelantado, pero no lo está. El sudafricano le da el pase de la muerte a Emmanuel Dennis, que también parecía fuera de juego, pero existe. El delantero nigeriano hace un mal control, no logra pegarle y se le escapa el balón... pero Courtois se resbaló y no es capaz de reaccionar a tiempo, así la bola termina en el fondo del arco. ¡Sorpresa en el Bernabéu!

Min.9 La jugada se está revisando en el VAR y al final vale el gol del Brujas que se adelanta 0-1 en el Bernabéu.

Min.8 ¡GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL BRUJAS!

Min.5 ¡UFFF! Primer aviso del Real Madrid. Tiro de esquina y Benzema conectó de cabeza, pero el balón salió apenas a un lado.

MIn.4 Pase de Benzema para Nacho que entra por la izquierda, gana la línea de fondo, hace el centro y tapa la defensa del Brujas. Estaba listo Hazard en el segundo poste para fusilar.

¡COMENZÓ EL PARTIDO! Rueda el balón en el Santiago Bernabúe.

LAS ALINEACIONES TITULARES:

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Lucas Vázquez, Kroos, Casemiro, Modric, Hazard y Benzema.

BRUJAS: Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Ricca; Rits, Vormer, Vanaken; Diatta, Tau y Dennis.