Aplicada estudiante de la Unah-vs era joven que fue asesinada en asalto a bus

San Pedro Sula, Honduras.

Lilian María Lara Murillo (de 20 años) es la joven que fue ultimada al mediodía de este lunes en un bus del transporte público de San Pedro Sula.

La violencia acabó con la vida de una joven que brillaba con luz propia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), en la que era estudiante de la carrera de Administración de Empresas.

La alumna fue descrita por sus familiares y amigos como una destacada estudiante, pues cursaba con honores el tercer año de su carrera.

Pero lo que hacía diferente a Lilian Lara Murillo es que era una joven cristiana apasionada por Dios. Justo el pasado sábado la universitaria participó de la marcha en conmemoración por el Día de la Biblia, la cual se realizó en San Pedro Sula.

Lilian María tenía un año de estar laborando con una ONG cristiana en la ciudad.

Lilian Lara Murillo fue llevada en el bus que viajaba al hospital Mario Rivas, pero falleció en el camino.

Fue asesinada por oponerse a un asalto

Lilian María Lara Murillo fue asesinada al mediodía de este lunes en un bus de la Ruta 7 de San Pedro Sula.

La joven salió de la ONG en donde trabajaba y se dirigía a su casa en la colonia San Carlos de Choloma.

Se subió a un bus cerca de un centro comercial en Jardines del Valle. En cuestión de minutos la unidad de transporte fue asaltada. Cuando llegó el turno de Lilian María ella le dijo a los asaltantes: "yo no les voy a dar nada porque a mi me cuestan mis cosas". Los delincuentes no le perdonaron la vida y le infirieron varios disparos.

Tras el hecho, el conductor del rapidito llevó a la joven gravemente herida al hospital Mario Rivas, pero murió cuando iban en el camino.