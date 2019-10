Honduras, un paso para afianzar industrias en las Américas

San Pedro Sula, Honduras.

La visión de presidir una compañía con presencia en las Américas es cada vez más una realidad para Ángel Albán, un californiano de madre guatemalteca y padre ecuatoriano.

Tras casi cinco años en el mercado, la empresa líder en negocios y soluciones de servicios tercerizados de tecnología Zventus ha afianzado su presencia en diferentes ciudades de Estados Unidos, México y, desde mayo pasado, comenzó operaciones en San Pedro Sula, Honduras.

La decisión de entrar al país derivó de una combinación de encontrar al socio idóneo, la mano de obra calificada bilingüe y la misma zona horario que Estados Unidos, adonde están gran parte de las empresas atendidas en servicios de ventas, marketing, operatividad, servicio al cliente, análisis de datos, tecnología, finanzas, contabilidad, estrategia y otros más.

“Nuestra meta es estar en toda Latinoamérica. Entre el primer y segundo trimestre del próximo año tenemos previsto abrir una oficina en Sudamérica. Zventus será una empresa en las Américas”, comentó Albán.

Dato Tendencias: Los servicios de tercerización más utilizados por las empresas en América Latina son personal de limpieza y vigilancia, servicios tecnológicos, contable, logística y distribución.

En mayo pasado inició operaciones a nivel nacional con oficinas en Río Blanco, San Pedro Sula.

A sus 51 años, el empresario ha acumulado una vasta experiencia de más de dos décadas en cargos de alto nivel de compañías multinacionales con más de 65,000 empleados y que son frecuentes en los listados de la Fortune 500, que identifica las mayores empresas estadounidenses de capital abierto conforme a sus volúmenes de ventas.

En Honduras, liderado por el gerente general Mauricio Talbott, Zventus planea pasar de los 12 empleos actuales a 25 para fin de año y duplicar la cifra para mitad del próximo, en seguimiento de un plan de expansión en el que prevén crear 300 empleos en los siguientes cinco años.

Las cifras 1. L2,266.4 Millones en producción dejaron los “call centers” en 2017, reveló el BCH. 2. Año 1955 Fue la primera edición de la Fortune 500, adonde aparecen las empresas más grandes 3. 10,000 empleos Generación de empleos de la industria de “call centers” en Honduras.

“Somos la siguiente generación de proveedores de servicios de tercerización, ya que cuando trabajamos con nuestros clientes lo primero que hacemos es investigar su negocio, aprendemos de él y muchas veces ya estuvimos en la posición de los ejecutivos, por lo cual entendemos lo que tienen que hacer y la estrategia que deben implementar”, añadió Albán.

Con más frecuencia, más instituciones, como Incae, han estudiado la relación directa entre el bienestar de los trabajadores con la productividad de la empresa; es decir, una fuerza laboral motivada y empoderada contribuye al desarrollo y crecimiento de industrias innovadoras.

En compañías como Zventus, los empleados son el mayor activo y sus ejecutivos buscan que esa máxima sea sentida y compartida por todos los equipos de trabajo.

Reuniones estratégicas: Ángel Albán y Mauricio Talbott tuvieron una reunión días atrás con la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, para conversar sobre oportunidades en la tecnología.

“Comencé en una pasantía, aún no me graduaba de la universidad. Mi experiencia desde entonces ha sido muy buena porque los equipos de trabajo son abiertos y los valores están muy fuertes y muy arraigados dentro de la cultura. Se nota que el propósito que ellos tienen no solo es ayudar al cliente, sino que se importan por el empleado”, refirió Alma Valenzuela, gerente de Mercadotecnia de Zventus, quien conversó con D&N por llamada telefónica desde la oficina de la compañía en Baja California, Tijuana.

Industria nacional. De acuerdo con el Programa Honduras 20/20, los sectores de externalización de procesos de negocios (BPO, por sus siglas en inglés) y la tercerización de las tecnologías de la información (ITO) crearon 3,200 empleos durante el año pasado.

En el último lustro, la industria de los call centers, que anualmente reporta un crecimiento promedio de 3.3% en términos de generación de divisas, ha contribuido a la creación de empleos en el área de servicios, particularmente en San Pedro Sula y en menor tamaño en Tegucigalpa.

Dato La tercerización de servicios permite reducir costos y economizar tiempo.

A nivel nacional, hay más de 15 empresas de centros de llamadas que proveen, principalmente, servicios en la gestión de cobro, mercadeo, ventas, atención al cliente y encuestas de preferencia y que emplean a más de 10,000 personas de forma directa, en su mayoría jóvenes universitarios que inician su experiencia profesional con trabajos por hora o medio tiempo.