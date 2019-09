Honduras instalará 181 puntos de control en feriado morazánico

Tegucigalpa, Honduras.

Son 181 puntos de control que a lo largo de todo el país en carreteras, caminos y ciudades instaló desde el sábado 28 de septiembre la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito (Dnvt) como parte de las acciones de seguridad con las que resguardará a los dos millones de hondureños que se movilizarán en la Semana Morazánica.

El 100% de los recursos se destinan para esta labor en conjunto con la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), por lo cual 2,500 policías, entre agentes de Tránsito y Policía Nacional, vigilarán a los vacacionistas en puntos de disuasión y control en los ejes carreteros.

Las autoridades del Instituto de Transporte han inspeccionado las unidades del transporte interurbano en el país.

“Nos concentramos en la carretera CA-5, que es la más importante del país. Solo en este corredor tenemos 50 puntos de control, desde el desvío de Jicaro Galán hasta Puerto Cortés.

La CA-13, como componente del corredor turístico, es parte de las operaciones porque es la zona donde hay más puntos de control, pues no ha sido terminada y hay muchas zonas que no están señalizadas, por ello nos focalizamos en esas áreas para que no haya accidentes”, explicó Gerson Velásquez, director nacional de la Dnvt.

Solo en el año 2018, desde el primero al 7 de octubre en el feriado morazánico, la Dnvt informó que se produjeron 72 accidentes, que dejaron 32 muertos y 28 lesionados, y se espera que para este año las cifras disminuyan porque los controles estarán en todas partes.

Despliegue.

Los equipos se han desplazado y, para ellos, lo fuerte del feriado se concentrará desde el viernes 4 de octubre, cuando los desplazamientos de vacacionistas se incrementen, tanto hacia puntos turísticos como también al regreso a sus hogares, por lo tanto aseguran que la orden es no descuidar ningún punto para evitar los accidentes.

3 Claves del feriado 1. Caravanas de vehículos. Modalidad que implementan las autoridades para garantizar el desplazamiento ordenado y seguro de los hondureños, que desde el 28 de septiembre comenzaron a visitar diferentes puntos turísticos como familiares en el interior. Se garantiza la seguridad durante la semana. 2. Puntos de control Habrá en zonas consideradas como críticas. La mayoría de los puestos estarán a lo largo de la carretera CA-5 y CA-13, que han sido los puntos donde en el pasado se ha reportado la mayor cantidad de accidentes de tránsito, revelan los datos de autoridades. 3. Semana Santa repunta. Estadísticas de la Dnvt revelan que es en el período de Semana Santa donde se registra el mayor número de accidentes viales, muertos y lesionados, con respecto a los feriados en el país.

En comparación con el año 2018 hubo 44 accidentes más y 20 muertos más.

“Los controles estarán también en las carreteras interurbanas, son las que utilizan para ir a compartir con las familias en los pueblos. Priorizamos la CA-15, de Olancho; la carretera del corredor lenca, en ciudades como La Esperanza, Intibucá, Copán, y otras, que aunque no son destinos turísticos son importantes, por eso el enfoque es establecer puntos de control visibles en áreas donde la gente las usa para correr”, informó Velásquez.

Conforme a las proyecciones que hacen las autoridades, solo en la Semana Morazánica se movilizará un promedio de medio millón de vehículos, incluyendo transporte colectivo, como vehículos particulares, ya que los hondureños se dirigen a hacer turismo interno.

El Instituto Hondureño del Transporte (IHT) desde hace más de un mes trabaja intensamente, tanto en las revisiones mecánicas de las unidades que durante la semana realizarán excursiones a diferentes puntos como en la coordinación con los voluntarios que forman parte de todo el contingente humano que estará desplazado en todo el país.

“El IHT inspeccionó de forma física y mecánica un total de 510 unidades urbanas del transporte público de personas a nivel nacional: 464 han aprobado y 46 reprobado. La zona en donde se registra mayor número de revisiones es la zona central con 198, luego sigue el litoral atlántico con 172, 98 zona noroccidental y 42 en la región sur del país”, detalló Arnold Burgos, vocero del IHT.

Las autoridades de Conapremm explicaron que desde el sábado cuentan con 1,732 puntos de control, que se desplegarán por las carreteras a nivel nacional; asimismo, a los balnearios y playas del país, con el fin de salvaguardar la vida de las personas.

Se han otorgado 114 permisos de demanda extraordinaria: 52 en el litoral atlántico, 51 en la zona central, nueve en la zona sur y dos a nivel noroccidental. Esos permisos serán solicitados en los puntos de control y, si alguno de los motoristas no los porta, la unidad, informaron, será regresada a su punto de partida y los usuarios perderán su tiempo y dinero.

122 accidentes de tránsito reportaron las autoridades de tránsito en la Semana Santa del año 2019, cifra que superó el número de sucesos desde 2014.

Coordinaciones.

Son varias las instituciones que trabajan en la seguridad vial, así como protección de vacacionistas, adonde se integra Copeco, Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas, Cuerpos de Socorro, Salud, entre otros, para acompañar las actividades durante toda la Semana Morazánica.

Los puntos críticos que estiman se generarán se ubican en los destinos turísticos, pero, por ejemplo, aseguran que es entre El Progreso y Tela una de las zonas críticas.

2,500 Agentes de Tránsito y policías estarán vigilando carreteras y caminos interurbanos para garantizar que los conductores manejen con prudencia.

“Hay poca iluminación en ese corredor, además de que hay muchos baches y no hay señalización. Entonces, en esta zona cuando se genera el tráfico hacia la playa se convierte en una zona de alto riesgo y los días de mayor movimiento son los fines de semana. Este es el punto más neurálgico”, explicó Velásquez.

Otra de las zonas que aseguran es de las más saturadas es la del Lago de Yojoa, donde solo hay dos carriles y hay una gran cantidad de vehículos, por eso también estará vigilada.

Si algo advierten las autoridades de Tránsito es que este año tienen más recursos que otros años, por ello las patrullas de carreteras estarán controlando la velocidad.

Solo se permitirá ir de 70 a 80 kilómetros por hora para evitar los excesos, que los conductores mantengan la prudencia y sobre todo no se desesperen y pongan en riesgo a sus familias.