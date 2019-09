"José José amaba las tortillas de harina y cuajada", revela hondureña que trabajó con el Príncipe de la canción

San Pedro Sula, Honduras

La hondureña Lucíla Díaz jamás imaginó tener la oportunidad de trabajar para una de las leyendas musicales más importantes de habla hispana, el fallecido José José.

El artista murió el día de ayer en Miami luego de perder la batalla contra el cáncer de pancreas que afectaba su salud y desgató terriblemente su voz y su físico.

Díaz (72) oriunda de Santa Rita, Yoro, habló en Exclusiva con Diario LA PRENSA y narró los detalles de cómo fue trabajar para el cantante mexicano.

Fue en el 1996 cuando todo comenzó, ella realizó un viaje a Estados Unidos que le cambiaría la vida. "Me fuí a visitar a mi hija mayor a Miami y estando allá, luego de una semana, una amiga me comentó que en la que casa de José José estaban buscando a una empleada para el mantenimiento de la casa y el cuidado de la "Sarita" (La hija menor del cantante y su última pareja Sara Sosa). Me entrevistaron un día domingo y el lunes comencé a trabajar", dijo la hondureña.

Doña Lucila trabajó en la residencia que tenía el artista en una área exclusiva de Miami, Estados Unidos, llamada Cocoplum.

Según la hondureña al artista le fascinaba que le hiciera cuajada, tortillas de harina y frijoles refritos. "Cuando se lo preparé por primera vez quedó fascinado y me dijo que no comía así desde niño, a partir de ese momento se convirtió en la comida preferida de José José mientras ella trabajó ahí", comentó.

La hondureña afirma que la señora Sara Sosa era quien se dedicaba a todo lo relacionado con la carrera de José José.

Esa casa en la que vivió el cantante constaba de tres plantas, en la segunda planta dormían los hijos mayores de Sara Sosa y también había una habitación para los hijos mayores del artista José Joel y Marysol para cuando llegaban a visitar a su padre.

El trabajo impecable que realizaba la hondureña y el cariño que tenía por la familia hizo que se ganara la confianza del mexicano y su esposa.

"Recuerdo que cuando llegué "Sarita" tenía apenas seis meses de edad y no quería comer. Entonces, yo le preparaba plátano con huevo y a ella le fascinaba, solo eso me pedía. Le enseñé a caminar y a decir sus primeras palabras. La crié como a una de mis hijas".

Desde el inicio de la entrevista la hondureña comentó que la familia la trató de maravilla y que siempre fueron muy detallistas con ella.

La hondureña trabajó por cinco años en la casa de José José en Miami y se ganó la confianza del artista y su familia.

Afirma que junto a ellos conoció Nueva York, los parques de Disney y varios de los mejores restaurantes de Estados Unidos. "Mientras trabajé con ellos nunca me preocupé por nada, ellos me compraban todo; y siempre fueron muy respetuosos y detallistas conmigo".

Recuerdos que se quedaron grabados en su memoria

Uno de los principales compositores del artista fue el maestro Roberto Livi y según la hondureña tuvo la oportunidad de verlos trabajar juntos. "Mientras José José grababa en el estudio estilo español que había diseñado exclusivamente para crear sus canciones yo cuidaba a los niños en la piscina y me deleitaba con su increíble voz, era excepcional poder escucharlo, al recordarlo me emociono como si fuera la primera vez".

No solo le ofreció un empleo a ella, sino que también a su esposo quien se encargaba de trasladarlo en el carro. Ambos se convirtieron en empleados de confianza del artista.

Díaz agregó que mientras trabajaba para ellos tuvo la gran oportunidad de conocer otros grandes artistas como Marco Antonio Solis, Rocío Durcal y otros famosos que frecuentaban la casa del mexicano.

Durante toda la entrevista doña Lucila se mantuvo muy tranquila, pero al consultarle sobre cómo se enteró de la muerte del famoso su voz se entrecortó y dijo que estaba muy triste por el deceso de quien fue su amigo y ex jefe.

"Me duele mucho porque fue una gran persona llena de talento y no entiendo como hay gente mala que sigue en esta tierra haciendo maldades y los buenos mueren", dijo sollozando.

Finalizó diciendo que precisamente hace un mes habló con "Sarita" para recordar los momentos que vivieron cuando ella era tan solo una bebé.

"Me cuesta creer que ahora lo veré en su velorio, estoy incrédula y muy adolorida".

Su nueva vida

Después de trabajar para José José la familia del artista la recomendó al famoso compositor Beo Silvetti, para quien laboró por 16 años.

Ahora disfruta de sus ahorros, su familia y sus cuatro nietos en Estados Unidos.