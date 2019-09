Cáncer de páncreas, la enfermedad que apagó la voz de José José

México.



El cáncer de pácreas fue la enfermedad que debilitó y atacó fuertemente al cantante José José. Fue el mismo "Príncipe de la canción" que reveló la información.



El 24 de marzo de 2017 el intérprete publicó un video en el que daba a conocer que el cáncer de páncreas era el causante de su pérdida de peso.

El Príncipe de la canción murió este sábado 28 de septiembre a los 71 años, en Homestead, Florida, Estados Unidos.

Así dio a conocer sobre su enfermedad José José

"Me está creciendo un pequeño tumor canceroso en el páncreas, debido a esa situación estoy tan flaco", comentó José José.



"Los médicos me han dicho que estamos a tiempo para combatir el cáncer, por eso ya comenzamos con las primeras quimioterapias. Estoy entrando y saliendo del hospital", agregó el intérprete de temas como El Triste, Lo pasado pasado y 40 y 20, entre otros éxitos.



José José afrontó el cáncer de páncreas con valor y confianza para vencer la enfermedad. "Estoy tranquilo, no es la primera enfermedad que me ha tocado enfrentar a lo largo de mi vida, son muchas las pruebas y Dios siempre me levanta, esta no será la excepción, todo va a salir bien".



Después de publicarse el video en el que informó sobre su enfermedad, José José prometió a sus seguidores que él sería quien estaría informando el desarrollo de su estado de salud: "Todo el público tendrá la oportunidad de verme y escuchar de mis propios labios la enfermedad que me aqueja. Aprovecho la oportunidad para agradecer todas las llamadas que han hecho para saber de mi salud".