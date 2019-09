José José: Muere el "Príncipe de la canción" a los 71 años

Ciudad de México.



El cantante mexicano José José, falleció este sábado a los 71 años de edad, después de una larga lucha contra el cáncer de páncreas, confirmó Televisa.



El "Príncipe de la canción" estuvo alejado de los reflectores públicos, incluso no mantenía comunicación con sus hijos mayores, según medios mexicanos.



José José murió en Miami, Florida, donde vivió sus últimos años bajo el cuidado de su hija Sara.



La periodista mexicana Ana María Canseco fue la primera en dar la noticia por medio de sus redes sociales.



"Amigos, me duele mucho confirmarles que #JoseJose, nuestro Príncipe de la Canción, acaba de partir... Q.E.P.D", escribió la periodista.







El intérprete de "El Triste" estaba bajo los cuidados de su hija Sara Sosa, quien era acusada de supuestamente mantenerlo secuestrado.



Sus hijos mayores, Marysol Sosa y José Joel, entablaron una demanda contra su hermana menor ya que no les permitía ver a su padre.



"Sí , no hemos estado nosotros de brazos cruzados como comprenderán", aseguró hace unos días Marysol en una entrevista para el programa de espectáculos "Ventaneando".



En 2017, José José confirmó mediante un emotivo video que padecía de cáncer de páncreas, donde se observaba su delicado estado de salud.







En varias ocasiones, por medio de las redes sociales, transcendía la muerte de José José, sin embargo, eran falsas.



Este sábado el mundo se llena de luto al perder una de las voces más emblemáticas de México.