Héctor Vargas: "Diego Vázquez se cree el Mourinho del fútbol hondureño"

San Pedro Sula, Honduras.

Héctor Vargas, técnico de Marathón, agudizó la polémica previo al duelo ante Motagua al salir en defensa de su asistente Jorge Pineda y también de los entrenadores Raúl Cáceres del Real de Minas y Salomón Nazar de la UPN.

Es que Diego Vázquez se vio involucrado en un cruce de palabras con el asistente verde Jorge Pineda, quien calificó de "chiquillada eso de esconder balones", la respuesta del timonel azul fue contundente al decir que "no le contestaba a los asistentes".

Esto no gustó a Vargas, quien antes de referirse al tema afirmó que su equipo está muy bien y un buen momento del campeonato.

El preparador verde también se refirió al hecho que no le permitan jugar en el estadio Yankel Rosenthal: "Lo extradeportivo ya viene hace varios campeonatos, no es casualidad lo que viene pasando. Varias cosas, el hecho que la seguridad no permita jugarlo en el Yankel sino en Olímpico", dice.

No perdió la oportunidad de lanzar un dardo a la institución azul: "El refuerzo más importante que ha tenido Motagua hace dos años fueron Geovanny Mendoza, Mourra y Armando Castro".

También dejó un mensaje a Jorge Salomón: "El presidente de Fenafuth estaba dejando la responsabilidad en la Comisión de Disciplina y el Comité de Seguridad dice que son los entendidos. No sé qué tanto sabe Orlando Ponce de seguridad, pero bueno estamos en manos de gente que no le abona mucho al fútbol".

"Aquí se jugó una final y no pasó nada. Una semifinal que quedamos afuera contra Real España y no pasó nada, tampoco pasó nada contra Motagua", añadió.

LA POLÉMICA CON DIEGO

Hablando de este contexto, Vargas se acordó de la polémica entre su compañero y Diego: "Lo único bueno es que nosotros seguimos compitiendo y no nos burlamos de nadie. Para mí un asistente trabaja en el fútbol, tanto (Jorge) Pineda como en su momento Nerlyn son gente de fútbol y merecen respeto. Merece respeto el doctor que me dio trabajo a mí y él. A ese muchacho hay que avisarle que las Torres Gemelas eran fuertes y también cayeron y es cuando uno se empieza a lamentar la soberbia cuando se usa de esta manera", comenzó.

Aclaró que en su carácter polémico nunca ha atropellado a nadie: "Igual me peleo con muchos y trato de no minimizar a gente de fútbol, hay que avisarle a esta fiera que en cualquier momento se puede tocar el piso".

Preguntado si cuando Diego Vázquez ha dicho que le manda amor a todos, es sincero, dijo, que es parte de la soberbia de su compatriota, "esto no dura mucha, no hay mal que dure 100 años" dicen.

Además, le dejó otro mensaje al timonel azul: "Se cree el Mourinho del fútbol hondureño y no, Mourinho no está aquí. Los Mou, Pep o Klopp están en Europa, aquí estamos los somos limitaditos".

¿Y usted le daría un abrazo a Diego si lo saluda?, "la verdad que no y no es porque hay un rencor, sino porque no lo siento. No me parece que le abonaría al fútbol. No soy falso, a esta edad actúo por sentimientos, no siento eso, el hecho que le dé un abrazo no dice nada".

Y el sábado se enfrentan verdes y azules: "Es un partido importante no determinante. Si ganamos este partido y no leganamos al Real de Minas estamos en las mismas".