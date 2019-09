Real de Minas vive una difícil crisis económica y su presidente pone en venta el club

Danlí, Honduras.

Felicidad y amargura. Así es el momento que está pasando el Real de Minas. El equipo minero se encuentra bien futbolísticamente, ubicado en el quinto puesto del Torneo Apertura 2019, pero atraviesa una difícil crisis económica y ahora su presidente ha puesto a la venta el club.

En horas de la mañana de este viernes, los futbolistas del Real de Minas se pusieron en huelga, han amenazado con no presentarse al partido que deberán disputar el domingo contra el Olimpia en el estadio Olímpico de San Pedro Sula si no se les pagan los tres meses de salario que les deben.

El plantel de jugadores amenazó con no viajar a San Pedro Sula para el mencionado juego correspondiente a la jornada 12 del campeonato liguero, donde suman 16 puntos. Al cuerpo técnico también se le deben tres meses de sueldo.

El Real de Minas está siendo un equipo competitivo en el presente torneo.

Esta situación no es la primera vez que la vive el Real de Minas. Ocurrió previo al inicio del presente torneo, al final se presentaron, viajaron el mismo día del partido y el equipo fue goleado 3-0 por el Marathón.

PALABRAS DEL PRESIDENTE

El presidente del Real de Minas, Gerardo Martínez, salió a dar la cara ante esta difícil situación. "Estamos buscando los fondos, hemos tenido toda esta semana reuniones, hoy igual lo estamos haciendo, a ver si los jugadores quieren colaborar, les debemos la pretemporada, el mes de agosto y septiembre", declaró.

Martínez espera que "este día se pueda resolver el problema que tenemos y viajen a San Pedro Sula para el partido contra Olimpia".

El mandamás del club de Danlí afirmó que ha movido todos sus contactos para poder conseguir el dinero y pagarle parte o todo el dinero completo a sus jugadores y cuerpo técnico. "Yo hice las respectivas llamadas, le pedí ayuda a un patrocinador que me adelantara todo lo que se debe y solo estamos esperando que me responda y con eso podríamos solventar parte del pago".

Gerardo Martínez se siente angustiado por esta situación.

Asegura que no solo el Real de Minas sufre estos problemas en Liga Nacional: "No, no creo que solo nosotros estemos pasando por el mismo tema, tal vez aquí estás situaciones son más públicas que en otros equipos, pero hay varios clubes en la mismas que nosotros".

CLUB EN VENTA Y SU VALOR

"Todo el torneo pasado estuve trabajando solo, este también, el equipo subsiste por los patrocinadores y la idea es que se acerquen, hemos metido cualquier cantidad de documentos para ver quién nos colabora, hoy es un día clave porque vamos a tener reuniones y ojalá puedan ser positivas por el bien del equipo", dice Martínez.

El jerarca minero aclara que nunca le ha escondido a los futbolistas lo que ocurre en el club. "Nunca les he mentido, siempre les digo la verdad, la situación del equipo y las acciones que estamos haciendo, al final entiendo la situación".

Gerardo Martínez ha puesto a la venta el Real de Minas, club que está valorado en 7 millones de lempiras. "Económicamente estoy muy mal, en lo personal también y no puedo manejar el equipo, la mejor opción es venderlo, yo estoy buscando eso, nos han llamado empresarios fuera del país también que están interesados, lógicamente hay un proceso, tenemos que negociar. El equipo futbolisticamente anda bien, solo son los problemas es el dinero".

Juan Ramón Mejía es el goleador del Torneo Apertura 2019 con 12 goles.

"Me arrepiento desde el día que lo agarramos como 'hobby' y el equipo ascendió demasiado rápido a Liga Nacional y no estamos preparados como institución este reto", finalizó.