Cuatro ejes contempla acuerdo migratorio entre Honduras y EEUU

Tegucigalpa, Honduras

Crear condiciones económicas y de seguridad para los hondureños en el país, es el principal objetivo del acuerdo suscrito en el tema migratorio entre Honduras y Estados Unidos.

Tras 12 reuniones a nivel regional con secretarios de Seguridad y directores de Migración que comenzaron desde hace más de un año y los diálogos preparatorios que se realizaron en Washington, tanto Honduras, Panamá y El Salvador consensuaron cuáles serían los mecanismos para enfrentar los retos que tiene la migración irregular.

Acuerdo Suscrito entre EEUU con Honduras, El Salvador y Guatemala establecen pactos para limitar la concesión de asilo a migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

“Si nosotros le hacemos frente en bloque al crimen organizado que conlleva el tráfico, trata de personas, abuso de menores, explotación sexual comercial, y todos los países de tránsito y destino enfrentamos el mecanismo, vamos a dar respuestas contundentes a este problema”, dijo Carolina Menjívar, directora de Migración en Honduras.

Los funcionarios hondureños aseguran que buscan soluciones integrales de manera regional, pero tratándolas de manera bilateral con Estados Unidos.

El acuerdo

Hay cuatro ejes importantes que se plantean en el acuerdo que aún falta afinarse y que se enfoca en trabajar en los asuntos de seguridad y migración, hacer una radiografía de lo que pasa en cada país.

Se contempla compartir información de diferente índole para temas de investigación y judicialización de casos, exponiendo a las redes de tráfico ante la justicia, todo esto gracias al cruce de información que se genera en los países según el operar de los grupos criminales.

Esto incluye la seguridad fronteriza, no solamente es la seguridad interna de cada país, sino el resguardo en las fronteras. Otro aspecto son las oportunidades para regularizar a las poblaciones de migrantes.

No solamente se busca la regularización de nacionales, sino cómo legalizar a las poblaciones que están transitando de manera irregular por el país.

“Se busca crear condiciones para que los compatriotas tengan mejores oportunidades en el país y se cuente con mecanismos regulares conforme a ley para que los hondureños trabajen legalmente en Estados Unidos”, explicó Julián Pacheco, ministro de Seguridad.

El acuerdo es integral, no solo abarca la cuestión de asilo, implica seguridad, cruce de información y la migración laboral ordenada.

“El principal mensaje que deja este acuerdo integral es que aquellas personas que deciden emigrar lo pueden hacer, pero por las vías y lugares correctos”, dijo Carlos Madero, ministro de Trabajo.

El paso de migrantes africanos, caribeños y sudamericanos por Honduras no cesa.

Mecanismo de regularización

Si se creía que en avalancha los migrantes se quedarían en el país solicitando asilo, refugio o un permiso temporal, la directora de Migración explicó que estos mecanismos deben usarse porque realmente se necesitan.

“El sistema de asilo en Estados Unidos está colapsado de solicitudes que no aplican, entonces lo que vamos a hacer es colaborar todos para que se depure en todos los países y nos anticipemos para eliminar esas prácticas abusivas y que quienes lo busquen, sea porque realmente reúnen los requisitos y lo necesitan”, dijo la funcionaria.

Se asegura que esa modalidad de mecanismos de protección, no es nada diferente de lo que Honduras ha firmado anteriormente en los acuerdos internacionales. “Estados Unidos no va a aceptar solicitudes de refugio, lo tienen que hacer acá, y tiene sentido porque si huye de su país de origen y llega a otro donde esa condición ya no existe, para esa persona se elimina el término de inseguridad”, explicó Menjívar.

Pero todo esto pasa por la capacidad institucional del país, presupuestos, porque algo que sí aclararon los funcionarios es que Honduras no asumió el compromiso de recibir poblaciones masivas.

“Este es apenas el primer paso, es un trabajo que comienza ahora. Estas negociaciones no se terminaron con la firma. Es un acuerdo integral que se toma después de observar el comportamiento del diálogo de Guatemala y Estados Unidos y lo que pasaba en México. Nosotros nos anticipamos para tener un documento bastante más estructurado y con compromisos que podamos cumplir”, explicó la directora de Migración.

Acuerdo firmado precisa que ambas partes aumentarán las opciones de protección para las poblaciones vulnerables y garantizar que no sean víctimas de traficantes.

Lo que sigue

Por ahora se trabajará en un calendario de trabajo para hacer diferentes instrumentos, protocolos de actuación, analizar quiénes van a ser los migrantes que solicitarán asilo, cuántos van a ser, cuáles y cómo van a inscribirlos en los procesos de protección. La ruta apenas empieza y no se definen por ahora cómo se manejará el tema una vez que los migrantes estén en el país.

“Si una persona de cualquier nacionalidad dice ‘yo quiero refugio’ en Estados Unidos, se le preguntará por cuáles países transitó y si solicitó refugio.

Es una solución sostenible, donde la mayor ganancia es regularizar a hondureños Julián Pacheco, Ministro de Seguridad

Si no lo ha hecho, se le dará la opción de escoger a qué país con el que hay acuerdo quiere solicitar refugio, pero no está definido”, señaló Menjívar.

Según lo que han establecido, para que un solicitante pida refugio en Estados Unidos, esa persona no se va a regresar a Honduras a esperar, eso no es así.

“Si una persona de cualquier nacionalidad llegó a Estados Unidos y dice yo quiero refugio, Estados Unidos va a tener la opción, de acuerdo a los diferentes convenios que está firmando y seguirá firmando, de preguntarle por cuáles países transitó y le preguntará si solicitó refugio, entonces, es el migrante quien tiene la opción y el derecho legal de escoger entre los países que tenemos acuerdo a qué nación va a solicitar refugio”, apuntó. Si algo queda claro con las explicaciones del convenio que aún no se conoce oficialmente, es que Estados Unidos no va a recibir solicitudes de asilo; en el caso de Honduras, las personas tendrán que solicitar el refugio acá. Con ello evitan que los migrantes no sean partes de redes y usen la figura del refugio y se regularicen.