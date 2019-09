Jürgen Klopp confiesa haber motivado a sus jugadores con Rocky IV  

Redacción.



El entrenador del Liverpool y ganador al mejor técnico The Best de la FIFA, Jurgen Klopp, dijo sentir vergüenza por haber motivado a sus jugadores con la cinta cinematográfica Rocky IV.



Cuando dirigía al Borussia Dortmund de la primera división de la Bundesliga, el entrenador alemán incentivo a su equipo previo a un duelo ante el Bayern Múnich, en 2011, pidiéndoles ganar dicho encuentro comparando el momento con la película Rocky IV.

Kloop -en aquel entonces- dirigió un encendido discurso con sus jugadores diciéndoles: “¿Ven? El Bayern Munich es Iván Drago. ¡Lo mejor de todo! ¡La mejor tecnología! Las mejores máquinas! ¡Es imparable! Nosotros somos rocosos. Somos más pequeños, sí. ¡Pero tenemos la pasión! ¡Tenemos el corazón de un campeón! ¡Podemos hacer lo imposible!”, lo que sorprendió ya que solamente dos jugadores habían visto la película, según recoge el sitio El Comercio de Perú.



Jurgen Kloop agregó otra característica suya: “Creo que la decisión más inteligente que tomé en mi vida es no usar redes sociales (...) No las leo. Si la gente me criticase en las redes sociales, ellos pueden escribir lo que quieran y yo nunca lo vería”, aseguró Kloop en una entrevista con ESPN.



Kloop comenzó su carrera como jugador en 1986, y en el año 2011 se retiró oficialmente para comenzar su aventura como entrenador de fútbol. Dirigió al SSV Nagnucia 05 de Alemania, Borussia Dortmund y finalmente al Liverpool de la Premier League donde tiene contrato hasta 2022.