Presentan requerimiento fiscal contra Fernando Anduray y el secretario de la SAG

Tegucigalpa, Honduras.



La Fiscalía del Ambiente del Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el reconocido político Fernando Anduray y el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara Pinto.



El documento se giró en el marco de la Operación Odiseo IX, la cual se ejecutó este miércoles y dejó a 448 personas detenidas y otro tipo de acciones importantes.



En el caso Mauricio Guevara Pinto, se le requiere por los supuestos delitos de descombro agravado, aprovechamiento ilegal de producto forestal agravado y daño agravado en 3.5 manzanas de tierra.



El terreno propiedad del titular de la SAG y se encuentra en el sector de El Piligüín, perteneciente a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, en Francisco Morazán.



Mientras que el requerimiento contra Fernando Anduray Díaz es considerado responsable del delito de descombro, aprovechamiento ilegal de productos forestales y daños. El político es acusado de la destrucción de 9.59 manzanas de tierra para la plantación de café en la comunidad de Las Tablas, Lepaterique, Francisco Morazán.



Según informó Carlos Morazán, vocero del Ministerio Público, Fernando Anduray tendrá que presentarse ante un juez en las próximas horas, mientras que en el caso de Mauricio Guevara Pinto, por tratarse de un alto funcionario público, el pleno de la Corte Suprema de Justicia nombrará un juez natural para que conozca la causa.

Reacciones

Mauricio Guevara Pinto reaccionó "sorprendido con las noticias" del requerimiento fiscal, pero aseguró que está listo para "afrontar esta situación". Agregó que su papel como funcionario lo ha hecho "de forma transparente", por lo que está "sin temor" de presentarse ante la justicia.



Sobre la acusación, explicó que es dueño de una propiedad que en el año 2017 se vio afectada por la plaga del gorgojo descortezador. "Habían árboles que el ICF (Instituto de Conservación Forestal) ya habíua cortado y quedaron árboles dañados. Yo solicité inspección del ICF y (la Fundación) Amitigra y fueron a inspeccionar".



Indicó que en su momento solicitó que, si existía la posibilidad de un aprovechamiento de la propiedad, si la podía utilizar. "No tengo nada que ocultar", finalizó, asegurando que se presentará con la documentación que tiene en su poder para respaldar su versión.



El caso de Fernando Anduray es similar. El abogado y político hondureño expresó que en 2016 el gorgojo afectó parte de una propiedad que tiene en Lepaterique. "Tuvieron que limpiar (cortar árboles secos) y hay gente que cree que nosotros deforestamos y que hicimos manejos ilegales de la situación", manifestó.



Aseguró que hace 29 años compró la tierra y que entre los años 2006 y 2007 sembró café. "Aparentemente creen que botamos los pinos para sembrar café. Es demostrable que nosotros no tenemos ningun manejo irregular de la propiedad. Es un asunto más de aclaraciones que de asuntos de carácter penal", expresó.



Cabe mencionar que no hay orden de captura para ninguno de los señalados en estos casos de supuestos delitos ambientales.