Héroe hondureño en New York: "Vi un milagro en medio de la muerte"

New York, Estados Unidos.

De carismático corredor en San Pedro Sula a héroe en las imponentes calles de Nueva York.

La vida le cambió por completo en cuestión de segundos al valiente Jairo Andrés Torres (36), un sampedrano que rescató a una menor, víctima de la depresión de su padre en Estados Unidos.

Ver el cuerpecito de una niña de ocho años debajo de un monstruoso tren en la estación de Kingsbridge Heights en New York, fue una de las peores experiencias de su vida, confiesa.

El hondureño, perplejo, nervioso y al borde de las lágrimas no dudó dos veces en lanzarse a los peligrosos rieles del tren para intentar,con mucha fe, rescatar la vida de una niña que fue lanzada a la fuerza por su propio padre segundos antes que pasara el convoy, buscando acabar con sus vidas.

Afortunadamente, logró rescatar a la menor luego de varios minutos explicándole cómo salir debajo de transporte.

Su valiente acción ahora es reconocida en todo el mundo, pues decenas de videos de las personas que estaban en el lugar en ese momento se han viralizado en las redes sociales y han sido el centro de atención de los medios de comunicación nacionales y extranjeros.

"Este hispano brincó detrás de ellos sin pensarlo para salvar a la niña", destacó en su sitio web, la cadena Univisión.

Por su parte, The New York Post destacó en su portada la ejemplar acción de Torres.

"Horror y milagro", destacaron en sus páginas interiores.

Incluso ya le notificaron que será condecorado y entrevistado por congresistas demócratas de Estados Unidos. Sin embargo, el aprovecha los reflectores para manifestar que dichas acciones son parte de la nobleza de los hondureños.

"Fue una reacción natural, yo no imaginaba que me dirían héroe. Solo me lancé y asomé mi cabeza debajo del tren que apenas pudo detenerse. Siendo honestos, no pensaba que había alguien con vida. De hecho, fue hasta la segunda vez que me asomé que logré ver el movimiento en sus pequeñas manitos. Vi un milagro en medio de la muerte, pues su padre estaba al fondo partido en dos", relató todavía conmovido Torres, en llamada exclusiva con LA PRENSA.

El atleta de la melena pronunciada

"Soy Jairo Torres, conocido en San Pedro Sula como 'afroman', aunque ya no tengo la melena de antes", confesó entre risas durante la entrevista.

Resultó ser que el valiente catracho no solo era un bondado ser humano, sino que también fue en su juventud un disciplinado correror que por nueve años participó en la Maratón de LA PRENSA.

Sus raíces no las deja atrás. Admite que extraña el calor de la capital industrial de Honduras y el sazón catracho en las comidas.

Jairo Torres (De melena afro) cuando participó en la maratón de LA PRENSA en 2008. Foto: Archivo LP

Pasó 24 años de su vida en la colonia Juan Lindo y aunque los estudios no fueron su especialidad, se concentró por muchos años en el atletismo.

"Aunque ya decidimos establecernos aquí (Estados Unidos), extrañamos nuestro país. Recuerdo esas hermosas participaciones en la maratón (de LA PRENSA) y lo echamos de menos porque eran tiempos para hacer amigos y disfrutar de un gran deporte", reveló.

El otrora atleta, ahora trabaja en la construcción en Estados Unidos, y gracias a su esfuerzo ha logrado salir adelante.

"Desde aquí lamentamos la dolorosa situación en nuestro país, que obliga a los compatriotas a salir de alla, como nos tocó a nosotros hace 10 años. Pero no perdemos las esperanzas que las cosas mejoren", comentó.