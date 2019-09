En vivo: Cristiano Ronaldo no acudirá a la gala del premio The Best

Milán, Italia.

El portugués Cristiano Ronaldo, del Juventus Turín, el argentino Lionel Messi, del Barcelona, y el holandés Virgil Van Dijk, del Liverpool, pugnarán este lunes por el premio "FIFA The Best" a mejor jugador del año, en una gala que se celebrará por primera vez en el histórico Teatro La Scala de Milán.

La FIFA elegirá también a la mejor jugadora y al mejor entrenador y entrenadora de la última temporada.

MINUTO A MINUTO

Atención: Cristiano Ronaldo no acudirá a la gala del premio The Best, informa el periodista y amigo del portugués Edu Aguirre.

Comienzan a llegar las personalidades del fútbol. El exdefensor Carles Puyol junto a su esposa en la alfonbra verde. Foto AFP.

El alemán Jurgen Klopp, que condujo al Liverpool hacia la gloria europea, opta al premio al mejor técnico de la temporada y compone el trío de finalistas junto al español Pep Guardiola, campeón de Inglaterra con el Manchester City, y el argentino Mauricio Pochettino, finalista con el Tottenham en la Liga de Campeones.

A nivel femenino, las estadounidenses Alex Morgan (Orlando Pride) y Megan Rapinoe (Reign), flamantes campeonas del mundo en Francia, son las grandes favoritas para ser "The Best" y pugnarán por el galardón junto a la inglesa Lucy Bronze, del Olympique Lyon francés.

Van Dijk, que conquistó en junio en Madrid la sexta Liga de Campeones de la historia del Liverpool y que ya fue premiado en agosto por la UEFA como mejor jugador del año, se perfila como principal favorito para suceder al croata Luka Modric, que fue "The Best" en la última temporada.

Buen día. Bienvenidos al minuto a minuto de lo que será la gala del premio Fifa The Best en donde se elegirá a lo mejor del fútbol en lo que va del 2019.