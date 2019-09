13,692 hondureños esperan en México cita en cortes de EEUU

“Situación se complica”: Sally Valladares, Observatorio de Migración Internacional TEGUCIGALPA. “Sabemos que son miles de hondureños con las esperanzas puestas en la cita ante un juez de migración para obtener una respuesta positiva a su solicitud de asilo. Se han levantado encuestas a los migrantes que están en las fronteras, y cerca del 80% de ellos no está dispuestos a esperar. Parece que la estrategia de devolverlos a México y sin fecha cierta de audiencia hace que muchos estén por regresar al país. La política antimigración se ha expandido con los últimos acuerdos que Estados Unidos estableció con México, Guatemala, El Salvador y ahora Honduras. Con ese panorama se ven escenarios negativos para los migrantes, y lo peor es que no se tienen respuestas para atacar de frente a las causas que están provocando la emigración. La única oportunidad que tienen los emigrantes hondureños es el trabajo que llevan a cabo las organizaciones de migrantes en Estados Unidos, las que tienen mucha experiencia con los casos; pero debemos tener claro que el sistema de cortes de Migración en ese país está colapsado con un millón de casos en mora, según los últimos datos, y nos informan que hay una tasa de reconocimiento para nuestros compatriotas que alcanza apenas menos del 10%. No hay un panorama halagador para la situación migratoria y se deberán analizar soluciones y respuestas para los miles de hondureños que emigraron”.