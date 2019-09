Todos los ganadores de los premios Emmy 2019

Los Ángeles, EEUU.

La 71 edición de los premios Emmy, que celebra lo mejor de la televisión estadounidense, dio sorpresas dando una triste despedida a Game Of Thrones, que solo se llevó unas cuantas de las 32 nominaciones que tenía.

Aunque para su confort lograron hacerse con uno de los premios más importantes de la noche, mejor serie dramática.

Mientras que la producción de Amazon Primer, Fleabag, fue una de las grandes triunfadoras de la noche en categorías importantes como mejor comedia, mejor actriz y mejor dirección.

Los Emmy en vivo, el minuto a minuto

Anthony Anderson (Black-ish) inició el espectáculo intentando encontrar al host ideal para "salvar la noche" en medio de un caos.

Bryan Cranston (Breaking Bad) dio un discurso de las emociones que las producciones actuales hacen vivir a sus espectadores, mencionando algunas de las series nominadas como Game Of Thrones, This is Us o Modern Family presentó las series nominadas

Ben Stiller entregó el primer premio en la categoría mejor actor de reparto en una comedia al veterano Tony Shalhou, recordado por Monk, por su rol en la serie The Marvelous Mrs. Maisel.

Catherine O'Hara y Amy Poehler entregaron el Emmy a la mejor actriz de reparto a Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel", quien dio un discurso con tintes políticos en pro de los migrantes.

Nick Cannon y Ken Jeong entretuvieron al público grabando una mega selfie del público de estrellas en el auditorio Microsoft. El dúo entregó el premio a mejor guion de comedia a Phoebe Waller por su trabajo en la serie Fleabag.

El británico Harry Bradbeer se lleva el Emmy a mejor director de una comedia por Fleabag.

Maya Rudolph y Ike Barinholtz entregaron el premio a Bill Hader a mejor actor de comedia por la serie Barry.

Stephen Colbert y Jimmy Kimmel, que se quejaron de un show sin anfitrión. entregaron el premio a Phoebe Waller, arrebatando el premio a veteranas como Julia Louis-Dreyfus (Veep) o Catherine O'Hara (Schitt's Creek).

Kim Kardashian y Kendall Jenner, estrellas de Keeping up with the Kardashian, presentaron la categoría al mejor programa de competencia a RuPaul's Drag Race.

Seth Meyers presentó al elenco de Game of Thrones - Sophie Turner, Emilia Clarke, Maisie Williams, Gwendoline Christie, Nikolaj Coster-Waldau, Kit Harington y Lena Headey, quienes entregaron al Emmy a mejor actriz de reparto en mini serie o película a Patricia Arquette por la película de Hulu The Act.

RuPaul y Zendaya entregaron el premio al mejor director en una serie limitada o película, Johan Renck por la serie del desastre nuclear Chernobyl.

Los ganadores de la noche Bill Hader y Phoebe Waller entregaron el premio a mejor actor de reparto en una serie limitada o película a británico Ben Whishaw por A Very English Scandal.

Bradley Whitford y Jimmy Smits entregaron el premio a mejor guion para una miniserie o película a Craig Mazin por Chernobyl.

Angela Bassett y Peter Krause entregaron el premio a mejor actor de una miniserie Jharrel Jerome por la serie de Netflix When They See Us; esta era la primera nominación del actor de origen dominicano, quien dedico su premio a los cinco de Central Park: Raymond Santana, Antron McCray, Kevin Richardson, Korey Wise y Yusef Salaam.

James Corden entregó el Emmy a mejor película de televisión a la producción de Netflix Black Mirror: Bandersnatch.

Hugh Laurie presentó al elenco de Veep liderado por la actriz Julia Louis-Dreyfus, nominados a mejor serie de comedia, quienes presentaron el Emmy a Michelle Williams como mejor actriz en una serie limitada o película por Fosse/Verdon.

Williams dio un gran discurso sobre los derechos de las mujeres, en especial a las mujeres de color; la estrella dedicó su premio a su hija con el fallecido Heath Ledger, Matilda.

Jon Hamm Naomi Watts entregaron el Emmy a mejor serie limitada a la producción de HBO: Chernobyl.

Saturday Night Live ganó el Emmy a mejor serie de variedad en tercer año consecutivo, su quinto en la historia de la producción.

Mejor director en un programa de variedad Don Roy King, quien lleva ya nueve Emmys con Saturday Night Live.

Billy Porter entregó el premio a mejor de show de variedad Last Week Tonight con John Oliver

Peter Dinklage se lleva el Emmy por mejor actor de reparto en una serie dramática por su intepretacipon de Tyrion Lannister en la serie de HBO Game of Thrones.



Cheryl Jone entregó el premio a mejor guion en una serie dramática Jessy Amstrong por la serie de HBO Succession.



Kristen Bell y Don Cheadle entregaron el premio a mejor actriz de reparto en una serie de drama a Julia Garner por Ozark, se llevó su primer Emmy en su primera nominación.

Halsey estuvo a cargo de recaudar las pérdidas de la industria mientras interpretaba "Time after time", original de Cyndi Lauper.

Billy Porter se corona con su primer Emmy por Pose como actor en una serie dramática, ganando a famosos como Jason Bateman, SterlingK Brown o Kit Harington.

Aunque no ganó como mejor actor de una serie, Jason Bateman se lleva el premio su primer Emmy a mejor dirección en una serie de drama a por Ozark (Netflix), quien también protagoniza la serie.

Gwyneth Paltrow entregó el premio a Jodie Comer como mejor actriz en una serie dramatica por Killing Eve, arrebatando el premio a su co protagonista Sandra Oh y otras estrellas como Emilia Clarke, Viola Davis o Mandy Moore.

Marissa Tomei entregó el premio a mejor serie de comedia a Fleabag (Amazon Prime), que ya llevó varios Emmy está noche.

Michael Douglas entregó el premio más esperado de la noche a la mejor serie dramática a Game Of Thrones.

Ganadores en las principales categorías Emmy 2019

- Mejor serie dramática:

"Better Call Saul"

"Bodyguard"

"Juego de Tronos" GANADOR

"Killing Eve"

"Ozark"

"Pose"

"Succession"

"This Is Us"

- Mejor comedia:

"Barry"

"Fleabag" GANADOR

"The Good Place"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Russian Doll"

"Schitt's Creek"

"Veep"

- Mejor actor dramático:

Jason Bateman, "Ozark"

SterlingK Brown, "This Is Us"

Kit Harington, "Juego de Tronos"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Billy Porter, "Pose" GANADOR

Milo Ventimiglia "This Is Us"

- Mejor actriz dramática:

Emilia Clarke, "Juego de Tronos"

Jodie Comer, "Killing Eve" GANADORA

Viola Davis, "How To Get Away With Murder"

Laura Linney, "Ozark"

Mandy Moore, "This Is Us"

Sandra Oh, "Killing Eve"

Robin Wright, "House Of Cards"

- Mejor actor de comedia:

Anthony Anderson, "black-ish"

Don Cheadle, "Black Monday"

Ted Danson, "The Good Place"

Michael Douglas, "The Kominsky Method"

Bill Hader, "Barry" GANADOR

Eugene Levy, "Schitt's Creek"

- Mejor actriz de comedia:

Christina Applegate, "Dead To Me"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

Natasha Lyonne, "Russian Doll"

Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag" GANADRA

- Mejor actor dramático de reparto:

Alfie Allen, "Juego de Tronos"

Jonathan Banks, "Better Call Saul"

Nikolaj Coster-Waldau, "Juego de Tronos"

Peter Dinklage, "Juego de Tronos" GANADOR

Giancarlo Esposito, "Better Call Saul"

Michael Kelly, "House Of Cards"

Chris Sullivan, "This Is Us"

- Mejor actriz de reparto dramático:

Gwendoline Christie, "Juego de Tronos"

Julia Garner, "Ozark" GANADOR

Lena Headey, "Juego de Tronos"

Fiona Shaw, "Killing Eve"

Sophie Turner, "Juego de Tronos"

Maisie Williams, "Juego de Tronos"

- Mejor actor de reparto en comedia:

Alan Arkin, "The Kominsky Method"

Anthony Carrigan, "Barry"

Tony Hale, "Veep"

Stephen Root, "Barry"

Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel" GANADOR

Henry Winkler, "Barry"

- Mejor actriz de reparto en comedia:

Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel" GANADORA

Anna Chlumsky, "Veep"

Sian Clifford, "Fleabag"

Olivia Colman, "Fleabag"

Betty Gilpin, "GLOW"

Sarah Goldberg, "Barry"

Marin Hinkle, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Kate McKinnon, "Saturday Night Live"

- Mejor miniserie

"Chernobyl" GANADOR

"Escape at Dannemora"

"Fosse/Verson"

"Sharp Objects"

"When They See Us"

- Mejor película para televisión:

"Black Mirror: Bandersnatch" GANADOR

"Brexit"

"Deadwood: The Movie"

"King Lear"

"My Dinner with Herve"

- Mejor actor de miniserie o película para televisión:

Mahershala Ali, "True Detective"

Benicio Del Toro, "Escape at Dannemora"

Hugh Grant, "A Very English Scandal"

Jared Harris, "Chernobyl"

Jharrel Jerome, "When They See Us" GANADOR

Sam Rockwell, "Fosse/Verdon"

- Mejor actriz de miniserie o película para televisión:

Amy Adams, "Sharp Objects"

Patricia Arquette, "Escape at Dannemora"

Aunjanue Ellis, "When They See Us"

Joey King, "The Act"

Niecy Nash, "When They See Us"

Michelle Williams, "Fosse/Verdon" GANADORA

- Los cinco programas con más nominaciones:

"Juego de Tronos" - 32

"The Marvelous Mrs. Maisel" - 20

"Chernobyl" - 19

"Saturday Night Live" - 18

"Barry" - 17

- Las cinco plataformas de televisión con más nominaciones:

HBO: 137

Netflix: 117

NBC: 58

Prime Video: 47

CBS: 43