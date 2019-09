"Friends" cumple 25 años: Una amistad que parece eterna

Redacción.



La serie Friends representó durante diez años el mundo que todo veinteañero y treintañero hubiera querido vivir: ubicado en Nueva York, en una edad en la que todo se antojaba posible y con un grupo de amigos que se convirtió en tu familia.

Joey, Mónica, Ross, Rachel, Chandler y Phoebe eran los amigos a los que había que visitar semanalmente (hace 25 años no había plataformas de streaming como ahora) y con quienes se compartían innumerables carcajadas.

A 25 años de su estreno, el 22 de septiembre de 1994, Friends sigue siendo una de las comedias más solicitadas en Netflix y puede verse en México a través de Warner Channel (donde es uno de los shows estrella).







Inicialmente, la serie llevaría el nombre de Insomnia Café. El título cambió después a Friends Like Us, Across the Hall y Six of One, para finalmente quedar en Friends.



La idea original era que la pareja amorosa de entre los amigos serían Joey y Mónica, no Ross y Rachel. Posteriormente surgió la pareja de Chandler y Mónica.



Antes de encontrar el reparto ideal, Kathy Griffin (Suddenly Susan) y Jane Lynch (Glee) audicionaron para el papel de Phoebe; Jon Favreau (Iron Man) y Jon Cryer (Two and a Half Men), para el de Chandler; Courtney Cox para el de Rachel y Erick McCormack (Will & Grace) para el de Ross.







Aunque no existe un Central Perk en NY, el café ficticio inspiró varias imitaciones alrededor del mundo. Sin embargo, hay dos cafeterías idénticas a la de la serie, inauguradas en Beijing en 2010 y en Liverpool en 2012.



En su primera temporada, el grupo de actores recibía 22 mil dólares por episodios; para la segunda, los sueldos empezaron a variar entre ellos. En 1997, los seis miembros del cast se negaron a trabajar hasta que todos ganaran 100 mil dólares por episodio.



Para la temporada final, cada actor y actriz recibía un millón de dólares por capítulo. Esto hizo de las chicas las actrices mejor pagadas en la historia de la TV.







Además de contar con un reparto casi desconocido, Friends vio a varios artistas dar sus primeros pasos en la actuación: Ellen Pompeo (Grey's Anatomy), Paget Brewster (Criminal Minds), Leah Remini (King of Queens) y Dylan y Cole Sprouse (Riverdale).



El episodio más visto de la serie, con 52.9 millones de televidentes, fue "The One After the Superbowl", en 1996, que además ganó un premio Emmy. En el capítulo doble participaron Julia Roberts, Brooke Shields, Chris Isaak, Jean Claude Van Damm y Dan Castellaneta (Los Simpson).







Todos los miembros del elenco de Friends estuvieron nominados o ganaron un premio Emmy, a excepción de Courtney Cox.



Friends recibió en una década de transmisiones 72 estatuillas y 211 nominaciones a diferentes premios, incluyendo el Globo de Oro, Emmy, BAFTA, Del Sindicato de Actores, American Comedy, Kids' Choice, Critics' Choice, People Choice y Teen Choice Awards, entre otros.



Entre los muchos actores invitados, estos talentos merecieron un premio Emmy por su breve participación en el show: Bruce Willis (Paul Stevens, suegro de Ross y novio de Rachel) y Christina Applegate (Amy, hermana de Rachel).







Quienes lograron una nominación al Emmy como Mejor Actor o Actriz Invitado en una serie de Comedia fueron Julia Roberts, Brad Pitt, Gary Oldman, Hank Azaria, Christina Pickles (Judy Geller), Marlo Thomas (Sandra Green), Tom Selleck (Dr. Richard Burke), Gary Oldman, Susan Sarandon y Danny DeVito.







Otras grandes figuras hicieron cameos en la serie: Hugh Laurie (House), Charlie Sheen, Sean Penn, Charlton Heston, Robin Williams y Billy Crystal, Alec Baldwin, George Clooney y Noah Whyle, John Stamos, Jeff Goldblum, Wynona Ryder, Reese Witherspoon, Paul Rudd y Ben Stiller.



Aunque la historia se desarrolla en Nueva York, la serie nunca fue filmada ahí. Los productores prefirieron grabar en Burbank, California, en un estudio con público, porque pensaban que lo hacía más divertido.







Para la novena temporada, Jennifer Aniston era la más famosa del grupo, gracias a sus películas y por estar casada con Brad Pitt, por lo que se rumoró que ella fue la responsable del final prematuro del serial, ya que a duras penas aceptó hacer la décima y última temporada.



Friends es de las series más vista en Netflix. A finales del año pasado, la plataforma de streaming anunció que dejaría de transmitir la serie, por lo que los fans le pidieron, a través de Change.org, que la mantuviera al aire. Netflix dijo que seguirá en su catálogo todo el 2019.