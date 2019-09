La triste vida amorosa de Verónica Castro

Redacción.

Tras verse inmersa en un escándalo sentimental con la actriz Yolanda Andrade, la vida de la famosa actriz mexicana Verónica Castro ha vuelto a generar curiosidad.

Aunque en los últimos días ha sido la comidilla de distintos medios de comunicación porque Andrade aseguró que se casó con ella en ámsterdam, lo cierto es que la también cantante y presentadora de televisión ha disfrutado de una vida amorosa muy comentada desde que inició su carrera con solo 15 años.

Su primer gran amor fue Manuel el “Loco” Valdés, padre de Cristian Castro, pero a quien decidió dejar tras darse cuenta de su fama de mujeriego.

Antes de llegar a los 30 años disfrutó de romances con cantantes como Víctor el “Pirulí” Yturbe, Adolfo Ángel, integrante de Los Temerarios y con el actor argentino Jorge Martínez. Una década después de ser madre volvió a enamorarse de un empresario bodeguero llamado Enrique Niembro, con quien tuvo a su hijo Michel, pero que también dejó al enterarse que era casado y tenía varios hijos.

Recuerde Fue en 1973 cuando lanzó su primer disco homónimo.

Además, Niembro fue amenazado por su familia que si dejaba su hogar iba a ser desheredado y él prefirió olvidarse de Verónica. Volvió a probar suerte con el actor Omar Fierro, pero este le fue infiel a inicios de la década de los 90, desde entonces no se le ha conocido otra pareja a la “Chaparrita de Oro” que afirmó estar totalmente retirada del amor.

“No tengo ninguna relación y estoy muy feliz porque estoy casada con Dios, con la Virgen.

Estoy viviendo una etapa muy interesante, estoy disfrutando pensar, leer, darme el tiempo de hacer las estupideces que hago, desbaratar y volver a coser, tejer y zurcir y volver a hacer todo lo que me gusta y que no hacía antes porque no me daba tiempo, entonces ahora estoy feliz”, dijo en una entrevista.

Manuel el “loco” Valdés: Con 16 años se enamoró del actor, quien le llevaba 22 años. Cuatro años después se embarazó de Cristian, pero decidió ser madre soltera al saber que Valdés tenía 12 hijos de unas 8 relaciones pasadas.