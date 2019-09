“Señor, si tú me los diste no mes los quites, yo los quiero”: embarazada de cuatrillizos

San Pedro Sula, Honduras.

Deysy Marlen Madrid siempre quiso tener una familia numerosa, y la ciencia le hizo realidad el sueño de un solo golpe: dentro de dos semanas dará a luz a cuatrillizos.

La mujer de 33 años es maestra de educación superior en el Centro Universitario Regional de Occidente (Curoc), está casada y es madre de una niña que cumplirá cuatro años el próximo 17 de octubre. Lleva seis años de casada con el ingeniero José Miguel Murillo.

El cansancio se nota en su rostro debido al peso de los cuatro bebés, dos niñas y dos niños, cada uno pesa cinco libras. Le cuesta caminar y dormir ya le es casi imposible.

Los bebés se llamarán Lisandro José y Santiago José y las niñas serán llamadas Valentina Lucía y Victoria Lucía.

Este embarazo múltiple y el primero han sido mediante inseminación artificial.

“Ellos son una luz en nuestras vidas y desde el momento que supimos que eran cuatro lo hemos recibido así, en ningún momento nos hemos reprochado. Hay miedo y al inicio fue más porque no sabíamos si se iban a lograr, si llegaríamos a los tres meses, cuando el doctor nos dio la noticia me dio mucho miedo y le dije a Dios: Señor, si tú me los diste no me los quites, yo los quiero, esa ha sido mi frase”.

El ginecólogo Mauricio Caballero.

El procedimiento.

Deysy tenía un problema de fertilidad, tenía las trompas de Falopio obstruidas y raíz de ello no podría quedar embarazada, por lo que buscó atención médica. Su primera hija que cumplirá cuatro años también fue concebida mediante reproducción asistida.

“Nos sometimos al proceso de quedar embarazada, ya habíamos solucionado el problema con una cirugía, pero el doctor removió la endometriosis y nos presentó diferentes tratamientos, empezamos con pastillas para ovular porque no lo hacía, buscábamos las fechas fértiles, luego con inyecciones y la inseminación fue la que nos ayudó. Mi primer embarazo fue a la primera inseminación, luego intentamos otro bebé y pasaron dos años y no volvió a pasar y ya sabíamos lo que teníamos que hacer y a la primera inseminación quedé embarazada, pero no sabía que iban a ser cuatro”, relató.

El ginecólogo Mauricio Caballero, el médico especialista que practicó la inseminación a Deysi Marlen, explicó que en este tipo de procedimiento siempre hay riesgo de un embazado múltiple.

“Todos los tratamientos de reproducción tienen el riesgo de embarazos múltiples, uno no espera que sean cuatro. Con Deysy tuvimos la experiencia de que fue uno sin problemas. En los procedimientos he tenido bastantes gemelos, trillizos y es el primer cuádruple”.