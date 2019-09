Dos mujeres y un joven son los finalistas del premio Quetglas

Criterios para seleccionar al ganador:

1. Debe ser persona natural, no instituciones o fundaciones

2. Edad mínima del nominado 15 años

3. Tiempo de asistencia a beneficiados

4. Cumplimiento de valores cristianos y vicentinos

5. Impacto: alcance obtenido y transformación lograda

6. Evidencia del resultado efectivamente obtenido

7. Relevancia social

8. Grado de innovación y singularidad del servicio brindado

9. Sinergias con otras personas o instituciones

10. Facilidad de réplica de la acción o proyecto a otras necesidades sociales

11. No es un premio póstumo

12. No podrán participar ninguna persona o familiar relacionada de cualquier forma a Osovi

13. Se podrán volver a nominar personas nominadas en años anteriores