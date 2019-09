Héctor Vargas arremetió contra Benigno Pineda y manda otros dardos

San Pedro Sula, Honduras.

El técnico de Marathón, Héctor Vargas, volvió a las canchas. Se había mantenido alejado de los micrófonos, pero este viernes regresó para hablar de uno de sus temas favoritos: el arbitraje.

Los cañones se enfilaron hacia Óscar Velásquez y Benigno Pineda, quienes dirigen la Comisión Nacional de Arbitraje.

Es que al timonel verde no le pareció que a última hora hubiese un movimiento en las designaciones arbitrales. El elegido para el juego Marathón-Real Sociedad era David Cruz, pero finalmente terminó dirigiendo Nelson Salgado, quien iba a pitar el Platense-Olimpia. “No hagan cosas buenas que parecen malas”, aconseja Vargas.

Desde la Comisión de Arbitraje se ha manifestado que Nelson Salgado tenía que hacer ayer una prueba por el gafete FIFA y por eso fue movido al partido del Yankel Rosenthal. “Velásquez y Benigno se ganan 100 lempiras entre los dos, tienen cinco partidos y no se dan cuenta que uno de los árbitros tiene una prueba física. Hacé las cosas bien”, arremetió el argentino.

Sostuvo que en el fútbol de Honduras: “Hacé cosas buenas que no parezcan malas. Te hacen dudar de este fútbol que está muy herido porque los últimos dos presidentes de la Fenafuth están presos”.

Más adelante se enfocó en críticas más duras para el exárbitro santabarbarense: “Lo de Benigno fue una equivocación grande, cambiar el árbitro en el partido ya estando designado. Esas cosas dejan muy feo al fútbol”.

Manifestó que si Pineda se equivoca en una designación arbitral cuando tiene que hacer solamente cinco, “entonces no estás preparado, deja que lo haga otro”.

Y se fue muchos años atrás para recordar una polémica de una final entre Olimpia y Victoria en 2006: “Ahí te queda la duda, porque entonces la mano de Milton Palacios no fue casualidad”.

CASTIGO AL EXCÉLSIOR

Vargas también hizo mención del incidente que sufrió Pedro Troglio en el estadio Excélsior. “Agredieron a Troglio, a ver si castigan el estadio. A mí me han agredido montón de veces y nunca reportan”, confesó.

Y no perdió la oportunidad de mandar un dardo a la Comisión Nacional de Disciplina: “Después cuando hay algún problema como en Tegucigalpa, castigan a quien quieren como nos pasa a nosotros”, dijo en referencia al castigo al Yankel Rosenthal, donde no se jugarán los clásicos.

“Si hay algún problema, ¿a quién van a castigar? a Marathón, ¿por qué?, les molesta la posición en la que estamos”, remató Vargas.

LLAMADO DE ATENCIÓN A MARIO

Vargas también confesó que le reclamó a Mario Martínez por su infantil expulsión ante Real Sociedad. En este momento se acordó del gol con el cual le ganó Motagua a la UPN: “A nosotros nadie nos ayuda”, dijo.

Vargas dio muestras que está atento a todo lo que pasa alrededor: “Al Olimpia de los últimos cuatro tantos, tres son penales. Qué casualidad. No sé si merecen los penales o los goles con la mano no vistos, pero cuando te hacen esas cosas...”.

EL MENSAJE A HÉCTOR CASTELLÓN

Vargas también habló sobre el juego ante Platense en el Excélsior. Le dijeron que el Tiburón se hace fuerte en su casa. “A nosotros nos va bien, también nos crecemos bastante en esa cancha”, contestó.

Le comentaron que el equipo porteño ha mejorado con Héctor Castellón: “Hay entrenadores que son de partidos, cuatro, cinco o siete juegos. Hay que hacer los números y esos no es que lo favorezcan mucho”.

Y no se quedó ahí cuando habló de Castellón: “Estuvo con el Vida dos campeonatos y no clasificó a la liguilla. Un día dijo que yo no estaba a la altura de la circunstancias, capaz que tiene más campeonatos que yo”.