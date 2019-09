Honduras y EEUU continuarán en negociaciones para acuerdo migratorio la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.



Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos continuarán las negociaciones para llegar a un acuerdo en materia migratoria.



Una delegación de EEUU, encabezada por el sub secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional, James McCament, se reunió esta semana en Tegucigalpa con distintas autoridades hondureñas de alto nivel.



Aún no se ha oficializado el acuerdo y sus condiciones, sin embargo diario LA PRENSA publicó que Honduras se convertirá en "tercer país seguro" para migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses, y otros extranjeros intercontinentales.



Las negociaciones por el acuerdo migratorio continuarán la próxima semana, informaron en una declaración conjunta las autoridades hondureñas y estadounidenses.



En las conversaciones se habló sobre "cómo mejorar la colaboración en las áreas de aplicación de la ley y el intercambio de información, reforzar la seguridad fronteriza regional, fortalecer las protecciones migratorias, y aumentar las oportunidades de empleo temporal en los Estados Unidos".

James McCament, sub secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional.

En las reuniones, según el comunicado, se demostró el compromiso de los gobiernos de Honduras y EEUU de trabajar juntos como aliados confiables "para abordar los desafríos regionales compartidos".



La delegación norteamericana también reconoció el "progreso de Honduras en las áreas de seguridad y migración".



Equipos técnicos de Honduras y EEUU se reunirán en los próximos días para "garantizar que la cooperación se ajuste a las leyes de ambas naciones, lo que ayudará a alcanzar objetivos comunes".



El sub secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional, James McCament, fue acompañado por la sub secretaria adjunta del Departamento del Trabajo, Martha Newton, el sub secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Hugo Rodríguez, y la Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, Colley Hoey.



Mientras que la delegación hondureña fue representada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales, de Seguridad Julián Pacheco, de trabajo Carlos Madero, la directora del Instituto Nacional de Migración, Carolina Menjívar y la secretaria de Derechos Humanos, Karla Cueva.