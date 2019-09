Romell Quioto y Maynor Figueroa se reúnen tras polémicas declaraciones del delantero

Houston, Estados Unidos.

Romell Quioto confesó que sus compatriotas Maynor Figueroa y Boniek García le dieron la espalda en el momento complicado que vive en el Houston Dynamo. Pero ahora se escribe otro capítulo y es que el delantero se ha reunido con el defensa y capitán de la Selección de Honduras para 'fumar la pipa de la paz'.

En entrevista exclusiva para Diario LA PRENSA, Quioto decidió hablar del tema y reveló que solamente Alberth Elis "me ha dado consejos, los demás me han dado la espalda, en una ocasión me encontré a Maynor y solo me preguntó por cuanto tiempo estaría suspendido, ellos me dieron la espalda, no les importó, el único que me ha dado su respaldo es Elis, de allí los demás nada que ver, el siente mi dolor y le agradezco, en momentos difíciles como este, es que te das cuenta quienes son tus amigos y quienes no lo son", tiró.

Horas después de esas polémicas declaraciones, Quioto y Maynor se reencontraron en Houston para hablar de frente sobre la situación. Ambos jugadores limaron asperezas y el defensa le brindo su apoyo al atacante.

En las redes sociales, Romell Quioto compartió imágenes del encuentro con el capitán de la Bicolor. La esposa de Maynor Figueroa, Sandra Norales, colgó una foto de los dos futbolistas y el siguiente mensaje: "Romell Quioto-Maynor Figueroa; ánimos que todo lo bueno viene con sabiduría. Lo importante no es caer, es levantarse siempre y escuchar consejos sabios para el éxito", decía la publicación que también compartió el delantero.

"Gracias Capi", escribió Quioto en otra imagen junto a Figueroa en su cuenta de Instagram.

La imagen y el mensaje que publicó Sandra Norales, la esposa de Maynor Figueroa.

Quioto este jueves colgó unos videos en su stories de Instagram agradeciendo el apoyo de sus seguidores. "Estoy muy contento, me levante muy feliz al ver la cantidad de mensajes positivos, de ánimo, apoyándome, dandome fuerzas para poder salir adelante, estar bien, de todo corazón se los agradezco mucho y sé que pronto voy a salir de esta mala situación, creo que esto solo es una tormenta, ya va a pasar, nada de esto es para siempre y solo estoy confiando en Dios y trabajando muy fuerte. Estoy agradecido con todos por sus mensajes".

PALABRAS DE MAYNOR FIGUEROA

Romell Quioto fue duramente castigado por el Houston Dynamo luego de que el delantero propinara una agresión al lateral costarricense Ronald Matarrita del New York City FC y por la cual vio la tarjeta roja. Tras eso, el catracho ha estado entrenando por separado y no tiene permiso ni de entrar al camerino. Luego de darse a conocer esa noticia, el jugador habló y lanzó las polémicas declaraciones.

El Diario Diez buscó hablar con Maynor Figueroa, quien se limitó a decir: "Yo ya estoy en lo último de mi carrera y no estoy para esto (andar en polémicas)". Esto fue antes de la reunión que sostuvo con Quioto.

Por su parte Boniek García, el otro señalado por Romell Samir, dijo: "No quiero referirme al tema. Ahorita tengo problemas importantes como las inundaciones que tenemos en Houston", en contacto con Diez.

Quioto seguirá entrenando aparte del grupo de compañeros y parece que así terminará la temporada que está por acabar para el Houston Dynamo, que no clasificó a los playoffs de la MLS.