Jaime Bayly: "Salvador Nasralla es un charlatán y embustero"

Tegucigalpa, Honduras.



La armonía que transmitieron los presentadores Jaime Bayly y Salvador Nasralla el pasado lunes finalizó la noche del miércoles, luego de que el periodista peruano llamara "charlatán" y "embustero" al también político hondureño.



El pasado lunes 16 de septiembre, el líder del partido en formación Salvador de Honduras fue el invitado especial del programa de Jaime Bayly, que se produce en Miami, Estados Unidos.



En el show hubo una atmósfera "perfecta" entre Nasralla y Bayly. El excandidato presidencial de Honduras dijo que en el país "se vive una dictadura de derecha" y que le "robaron las elecciones". El también escritor peruano le animó a que volviera a participar por tercera vez en unas elecciones presidenciales.



Pero el concepto de Jaime Bayly cambió luego de ver un video (del año 2017) que le envió un espectador, en el que Nasralla hablaba bien de los gobiernos de Venezuela y Corea del Norte, diferente a la posición contra los gobiernos de izquierda que mostró el también periodista deportivo durante el programa. "Tratan de instalar en la mente de la gente ideas falsas como que si Nicolás Maduro es un ogro, que es lo peor que hay", dice el político hondureño en el clip.

Nasralla dijo que Bayly quedó contento con él y su familia, por lo que le pidió que se tomaran varias fotos.

"Nasralla es charlatán y embustero"

Bayly, conocido por su férrea oposición a los gobiernos de izquierda y por su fuerte crítica a Nicolás Maduro, dijo en su programa del miércoles que Nasralla se aprovechó de su ingenuidad durante la emisión del programa.

El presentador peruano describió a Salvador Nasralla como una persona egocentrista. "No parece hondureño porque posee un ego poderoso... argentino, parece argentino".



"Dice que (Juan Orlando) Hernández le robó la elección a fines de 2017 y yo, cándido, le creí cuando me dijo que no era un hombre de izquierda y que no avalaba moralmente a la repugnante dictadura de Caracas", manifestó Bayly, y agregó que por su ingenuidad "le creí".



A criterio del escritor y periodista, el video "demuestra que el señor Nasralla es un charlatán y un embustero que me tomó el pelo", porque "resulta que cuando da otras entrevistas, en otros foros, es sospechosamente benévolo con la dictadura de Maduro".



Jaime Bayly manifestó su enojo y decepción, pues hasta expresó sentirse arrepentido de "haber tratado caballerosamente a este encubierto aliado de Maduro".

Tanto era el descontento del reconocido presentador que hasta reveló que Salvador Nasralla llegó al set con sus propios polvos para maquillarse, por lo que lo llamó "autodidacta del makeup" (maquillaje) y "arlequín empolvado".



Bayly finalizó: "Me llevo la peor impresión de usted y la próxima vez que venga al programa le voy a dar un revolcón que no se va a olvidar de mi. Es un invento de los medios hondureños usted; por culpa de los dos programas (de televisión que tiene) resulta que ahora usted es popular en Honduras y hay muchos hondureños confundidos. Al ver que usted defiende a Maduro, pasa a ser mi enemigo".

Salvador Nasralla responde

El político y presentador Salvador Nasralla fue consultado por el canal HCH sobre la fuerte y crítica reacción de Jaime Bayly en su programa de la noche del miércoles.

El excandidato presidencial (años 2013 y 2017) se mostró sorprendido porque considera que la del lunes "fue una entrevista muy bonita que hasta me pidió fotos conmigo y con mi familia".



Nasralla no dudó en culpar al Gobierno de "haber pagado a su canal" para que el presentador peruano cambiara de forma "radical" su opinión, pues el lunes "se quedó encantadísimo con nosotros".



El político afirmó que las declaraciones que molestaron a Bayly las dio en el programa 30/30 en el año 2017, cuando fue candidato presidencial en alianza con el partido Libertad y Refundación.



Fiel a su estilo, Nasralla dijo que "de ninguna manera (él) puede confundir a la gente que lo mira desde hace 53 años en los medios, incluso me felicitó por la carrera amplia en televisión", y agregó que gracias a su presencia en el programa, Bayly "nunca había tenido tanta audiencia como la que tuvo" el lunes.