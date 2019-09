Romell Quioto sobre su situación en el Houston Dynamo: "Se les fue la mano conmigo, esto ya es demasiado"

Houston, Estados Unidos.

Romell Quioto se cansó de guardar silencio, la ley mordaza y los misterios llegaron a su fin, cuando el delantero del Houston Dynamo, de forma exclusiva decidió hablar sobre el calvario que vive dentro del club desde el 8 de agosto, fecha en la que vio la tarjeta roja en el Yankee Stadium, luego de una agresión al tico Ronald Matarrita.

El atacante hondureño, aislado del resto de sus compañeros y sin acceso al BBVA Compass Stadium, se desahogó con Diario LA PRENSA para contar su verdad.

Han pasado 6 semanas desde aquella expulsión, una vez que concluyó el partido, ¿cuál fue la reacción de Wilmer Cabrera, ex técnico del Houston Dynamo, en el camerino?

Después de que salí expulsado nunca más volví a tener comunicación con él, no hablamos en lo absoluto, no hubo reclamos, no conversamos nada en relación a lo ocurrido, simplemente la comunicación murió y no volvimos a cruzar palabra.

La decepción del técnico colombiano era evidente, inclusive se disculpó con la MLS, con New York City FC, los jugadores y los aficionados, de paso advirtió que eso no volvería a suceder mientras el estuviera al mando. ¿Cómo tomó usted esas palabras?

Creo que fue algo muy bueno de parte de él, le agradezco haber tomado la iniciativa y disculparse, porque ese tipo de errores ningún técnico desea que los cometan sus jugadores, inmediatamente de lo ocurrido, entendí que tenia que pedir disculpas y lo hice, es de hombres reconocer los errores y no me escondí en ningún momento, me hice responsable por mis actos.

La suspensión de dos partidos impuesta por la liga le privó de jugar ante el Philadelphia Union y el Colorado Rapids, ¿sucedió algo extraño durante ese periodo de tiempo?

Después de que recibí la tarjeta roja fui separado del equipo, nunca mas volví a entrenar con ellos hasta el sol de hoy, ha sido mucho tiempo aislado, ni lesionado me he sentido tan triste, han sido semanas complicadas, me parece que todo esto es muy injusto. No entiendo porque me esta sucediendo todo esto, me siento muy decepcionado y aun así debo mantenerme trabajando fuerte como un profesional, no voy a poner excusas, no me quejaré y le seguiré pidiendo a Dios que todo esto pase muy pronto.

Con la salida de Wilmer Cabrera, técnico con el cual prácticamente empezó este castigo, ¿pensó que las aguas tomarían su cauce y volvería a formar parte del grupo?

Con la llegada de Davy Arnaud pensé que todo cambiaría; eso es lo que yo esperaba, me llene de optimismo pensando que la salida del profesor le daría aires nuevos al equipo, pero los cambios no me favorecieron de ninguna manera, me ilusioné con mi retorno al grupo, pero las autoridades del club se mantuvieron firmes en su decisión de mantenerme al margen.

¿Después de tanto tiempo no ha existido un acercamiento entre usted y Davy Arnaud (nuevo entrenador del Houston Dynamo)?

Intente hablar con ellos (Arnaud y el director deportivo Matt Jordan) y me salieron con que la liga era la que me había impuesto el castigo, con profesionalismo acepté la situación y me mantuve trabajando silenciosamente esperando la determinación de la MLS, pero seguían pasando los días y no escuchaba nada, sentí que había falta de interés del club y les volví a preguntar, entonces me dijeron que iba continuar entrenando solo y sin tener contacto con el plantel por muchas situaciones que venían pasando, aun no sé cuánto tiempo seguiré así, pero ya me resigne a terminar la temporada así.

MAYNOR Y BONIEK LE DIERON LA ESPALDA

¿De que manera han reaccionado sus compañeros hondureños ante tal situación?

Con el único que he hablado de esta situación y me ha dado consejos es Alberth Elis, con quien esta de más decirlo tengo una muy buena relación, los demás (Maynor Figueroa y Boniek García) me han dado la espalda, en una ocasión me encontré a Maynor y solo me preguntó por cuanto tiempo estaría suspendido, ellos me dieron la espalda, no les importó, el único que me ha dado su respaldo es Elis, de allí los demás nada que ver, el siente mi dolor y le agradezco, en momentos difíciles como este, es que te das cuenta quienes son tus amigos y quienes no lo son.

Para un jugador que ha alcanzado el éxito a nivel de clubes con Olimpia y el Dynamo, participaciones brillantes con la Selección de Honduras, ¿cómo toma una falta de respeto y abuso de parte de su club al castigarlo por tanto tiempo, el que se le prive de entrar al estadio, ver a sus compañeros, entrenar con ellos, ingresar al camerino y trabajar solo?

Es demasiado, es excesivo, exageraron demasiado, nunca en mi vida había visto algo así y menos imagine, que yo sería el primero en vivirlo, se les ha pasado la mano conmigo, yo no he matado a nadie, no he cometido ningún crimen para ser tratado así. No estoy para pelear o discutir, pero estoy muy decepcionado de como se ha manejado mi situación aquí, se les fue la mano conmigo, esto ya es demasiado.

¿Qué tanto le afectó las cosas extradeportivas en esta severa sanción que le aplicó el club?

A veces suceden cosas que uno no debe hacer, hay pasajes en mi vida de los que me arrepiento, necesito a mantenerme al margen de las redes sociales, evitar todo tipo de polémicas, debo comenzar a llevar una vida privada, donde la gente no se este enterando de lo que hago, a donde voy o con quien estoy, son muchas cosas que deben cambiar, he cometido muchos errores y esas son las cosas que hoy me perjudican, pero voy a levantar cabeza.