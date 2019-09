Hondureña acusa a vecina de supuestamente envenenar a su hija de 8 años

Tegucigalpa, Honduras.



La enemistad que tienen dos mujeres habría provocado que una envenenara a la hija de la otra, según denunció la madre de Natalia Lizeth Montoya Márquez.



Lucy Márquez, la dolida madre, explicó que su hija llegó ayer a su vivienda con malestares estomacales, tras finalizar su jornada escolar en una escuela de Tegucigalpa.



"Tranquila llegó a la casa a las 5. Llegó a dejar la mochila y no aguantaba el dolor de estómago", relató la señora, que decidió llevar a su niña a una clínica periférica del Seguro Social porque Natalia tenía espuma en su boca.



Doña Lucy agregó que la menor le dijo que una vecina, con quien ha tenido enemistades por varios años, le dio una galleta.



Natalia Montoya Márquez alcanzó a decir que "Fany Carolina Torres le había dado una galleta en la escuela", dijo en gran llanto la mujer.



"La llevamos (a la clínica) y nos dijeron que echaba mucha espuma por la boca, la niña ya estaba muerta. Se me murió mi Natalia... me mató a mi Natalia. Ya he sufrido mucho, es demasiado las cosas que esta mujer hace", agregó Lucy Márquez.



La mujer lloraba desconsolada en las afueras de Medicina Forense en Tegucigalpa, adonde le entregaron el cuerpo de su niña.



Lucy Márquez aseguró que anteriormente la vecina presuntamente ya intentó envenenar a su otra hija, por lo que estuvo interna 15 días en el Hospital Materno Infantil de la capital.



"Ella les da algo en los churros (snacks)", aseveró la mujer, quien dijo que ya ha denunciado el caso ante las autoridades.